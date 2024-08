Incursion en Russie: les milices anti-Poutine utilisent des blindés américains

Au moins cinq véhicules militaires de fabrication américaine ont été utilisés lors de l'incursion menée en Russie ces derniers jours par deux milices pro-ukrainiennes, selon plusieurs images. Ce qui contredit les instructions de Washington.

Plus de «International»

On ne sait pas si l'incursion des combattants russes dans la région frontalière de Belgorod est encore en cours. Mardi, le Kremlin a affirmé que les «formations nationalistes ukrainiennes» avaient été «bloquées» et «anéanties». La Légion pour la liberté de la Russie, l'un des deux groupes ayant revendiqué l'attaque, déclarait pourtant qu'elle «continuait de libérer» la région.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Il est probable que les forces russes aient repoussé les attaquants au moins jusqu'à Kozinka, une localité frontalière qu'ils avaient affirmé avoir capturé lundi, et peut-être même hors du territoire russe, commente le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW).

Indépendamment de son issue, l'opération soulève de nombreuses questions. Tout d'abord au niveau des équipements utilisés pendant l'incursion: lundi, les combattants pro-ukrainiens ont pénétré dans le territoire russe avec deux chars et une dizaine de blindés. Selon plusieurs images ayant fait surface ces dernières heures, il s'agissait en partie de véhicules de fabrication américaine, que Washington avait livrés à Kiev dans le cadre de son programme d'aide militaire.

Ainsi, selon le blog spécialisé Oryx, les forces russes ont capturé au moins cinq engins américains: deux International M1224 MaxxPro et trois Humvee.

Deux Humvee américains endommagés et capturés dans la région de Belgorod. Image: EPA RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRE

Comme le fait remarquer The War Zone, cela pose trois importants problèmes: les équipements américains sont censés être utilisés uniquement par l'armée ukrainienne, à l'intérieur des frontières nationales, et à des fins défensives seulement. Exactement l'opposé de ce qui s'est produit ces derniers jours.

L'opération a été menée par deux groupes de combattants russes opposés à Vladimir Poutine, la Légion pour la liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes. Ces deux unités ne font pas partie de l'armée ukrainienne, et Kiev a bien souligné n'avoir aucun lien direct avec l'attaque. Le fait que la deuxième formation soit composée par des éléments ouvertement néo-nazis pourrait rendre la situation encore plus délicate.

Pour aller plus loin: Ce sont les Russes qui veulent renverser Poutine

Washington n'en sait rien

Le général Pat Ryder, principal porte-parole du Pentagone, a tenu à clarifier les choses devant la presse, mardi:

«Le gouvernement américain n'a approuvé aucun transfert d'équipement à des organisations paramilitaires extérieures aux forces armées ukrainiennes» Pat Ryder

Ryder a souligné que l'aide fournie à l'Ukraine «doit être utilisée à l'intérieur du pays, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour défendre sa souveraineté».

Un International M1224 MaxxPro, marqué avec la croix blanche ukrainienne , effacée et remplacée par le «Z» russe, après avoir été capturé. Image: Twitter

«Le gouvernement ukrainien n'a demandé aucun transfert de ce type», a-t-il ajouté. Andriy Chernyak, porte-parole de la Direction du renseignement de défense de l'Ukraine (GUR), a assuré au Financial Times que Kiev n'avait fourni aucun équipement aux milices.

«Toutes les armes occidentales obtenues par les forces armées ukrainiennes restent sous le contrôle le plus strict» Andriy Chernyak

Les images indiquent pourtant le contraire. Pat Ryder a affirmé que les autorités américaines allaient «surveiller la situation de près», tout en disant qu'il n'était pas en mesure de vérifier leur authenticité dans l'immédiat.

Cette prudence peut s'expliquer par le fait que le conflit implique d'énormes opérations de communication de la part de toutes les parties, commente finalement The War Zone. De plus, la présence de véhicules américains en Russie ne ferait que renforcer le récit de Moscou, qui affirme combattre non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Amérique et l'OTAN. (asi)