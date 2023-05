Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine était mardi à Shanghai pour assister à un forum économique. Ce dans le cadre d'une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le président chinois Xi Jinping. Michoustine est arrivé lundi soir tard à Shanghai , a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Il a été accueilli par l'ambassadeur russe en Chine, Igor Morgoulov, ainsi que par l'ambassadeur chinois à Moscou, Zhang Hanhui. A Shanghai, le Premier ministre russe doit participer à un forum d'affaires Russie-Chine et visiter un institut de recherche sur la pétrochimie, selon le Kremlin, et également mener des discussions avec «des représentants des cercles d'affaires russes» en Chine. Le forum a invité un certain nombre d'hommes d'affaires russes visés par des sanctions occidentales , notamment dans les secteurs-clés de l'acier, des mines et des fertilisants, ainsi que le vice-Premier ministre chargé de l'Energie, Alexandre Novak, selon l'agence Bloomberg. La Chine est devenue l'an dernier le premier client de la Russie dans le secteur énergétique, permettant à Moscou, sous le coup de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, de ne pas voir s'effondrer ses exportations de gaz. Mikhaïl Michoustine se rendra mercredi à Pékin, où il rencontrera le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang, selon l'agence d'Etat russe Tass.

L'opération antiterroriste lancée lundi dans la région russe de Belgorod, cible d'une incursion de combattants armés venant d'Ukraine, se poursuivait mardi matin, a annoncé le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov. «L'opération de ratissage menée par le ministère de la Défense et les forces de l'ordre se poursuit» dans le district de Graïvoron, dans la région de Belgorod, a écrit sur Telegram Gladkov. «Les forces de l'ordre font tout le nécessaire», a-t-il souligné.

«Des mesures sont en train d'être prises pour établir l'identité des assaillants et toutes les circonstances de l'incident», a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations en Russie.

«Ce qui est arrivé hier suscite une profonde préoccupation et démontre une fois encore que les combattants ukrainiens poursuivent leurs activités contre notre pays. Cela nécessite de notre part plus d'efforts, ces efforts continuent d'être fournis et l'opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuit pour que cela n'arrive plus», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov (lui 👇).

Le Kremlin a exprimé mardi sa «profonde préoccupation» au deuxième jour de l'incursion d'un groupe armée en territoire russe depuis l'Ukraine, et a appelé à «plus d'efforts» pour contrer ces attaques qui se multiplient et gagnent en ampleur. A ce sujet, lire 👇

«Le nettoyage des territoires se poursuit. Des habitants de Graïvoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraïa Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostié et Spodarioucheno ont été déplacés», a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram (ici au centre 👇), rapportant des dizaines de tirs d'artillerie, la veille, sur plusieurs localités frontalières.

Près de la moitié des victimes civiles récentes dans un conflit sont en Ukraine, a affirmé à la presse suisse M. Berset, se disant «choqué». Mais plus largement, les guerres font davantage de victimes à long terme en raison des effets qu'elles provoquent. Le président de la Confédération doit présider à 10h (16h en Suisse) un débat au Conseil de sécurité de l'ONU avec la participation du secrétaire général Antonio Guterres . Au total, 70% des personnes atteintes de malnutrition aiguë se trouvent dans un pays en conflit. Le Conseil a par le passé déjà approuvé des résolutions pour lutter contre la famine liée aux guerres, mais la situation s'est encore détériorée. «Nous avons les instruments, la nécessité d'agir est reconnue, la direction dans laquelle aller aussi», dit Berset. Mais il faut remettre la question au coeur des discussions, ajoute-t-il, notamment à l'occasion du débat prévu mardi devant l'organe le plus puissant de l'ONU.

Le président de la Confédération Alain Berset déplore le nombre «intolérable» de civils tués dans la guerre en Ukraine. Mardi à l'ONU à New York, il a aussi cherché à remettre la question de la famine dans les conflits au centre de la scène internationale.

Enfants ukrainiens: la Russie commet un génocide et ne s'en cache pas

La Biélorussie a participé à la déportation illégale d'enfants des territoires ukrainiens occupés par la Russie, selon un rapport préliminaire compilé par des dirigeants de l'opposition en exil. Le National Anti-Crisis Management, un groupe d'opposants politiques au gouvernement du président Alexandre Loukachenko, a déclaré que 2150 enfants ukrainiens – dont des orphelins âgés de 6 à 15 ans – ont été emmenés dans des camps de loisirs et des sanatoriums sur le territoire Biélorusse. Reuters, qui diffuse l'information, dit ne pas avoir reçu de réponses aux questions envoyées à Minsk. L'année dernière, l'ancien procureur général de l'Ukraine a déclaré à cette ême agence de presse qu'il existait des cas de déportation forcée d'Ukrainiens vers la Russie et la Biélorussie. Les procureurs ukrainiens n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. A lire à ce propos 👇

«La Russie chérit les liens qui l'unissent depuis des siècles à la Chine», a déclaré le premier ministre lors d'un forum économique à Shanghai, selon une vidéo publiée par le ministère russe des Affaires étrangères. «Je suis sûr que, cette année, nous atteindrons l'objectif fixé par les chefs d'Etat Vladimir Poutine et Xi Jinping de porter nos échanges commerciaux à 200 milliards de dollars» , a-t-il ajouté, en référence à un chiffre annoncé lors d'un sommet en mars à Moscou.

Le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine (ici à gauche 👇), en visite en Chine, a salué mardi les liens forts entre les deux pays et souhaité une hausse de leurs échanges commerciaux, avant une rencontre prévue mercredi avec le président Xi Jinping.

La Russie avait accepté il y a quelques jours de proroger cet arrangement qui a permis de relancer les exportations de dizaines de millions de tonnes de céréales depuis l'Ukraine, malgré la guerre. Mais elle reste fâchée parce qu'elle estime qu'un second arrangement pour faciliter ses propres exportations d'engrais n'est pas honoré. Pour l'ONU, l'initiative sur les céréales a permis d'éviter un désastre humanitaire, notamment en Afrique. L'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine provoque une augmentation «massive» des prix dans le monde entier , a affirmé le président de la Confédération lors de ce débat consacré à la protection des civils.

La Suisse salue la prolongation pour deux mois de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. En présidant mardi à New York un débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, Alain Berset a affirmé que Berne était prête à apporter son soutien.

«Les formations nationalistes ont été bloquées et écrasées», a dit le ministère russe dans un communiqué, désignant ainsi les combattants venus d'Ukraine lors de cette incursion. «Le reste des nationalistes ont été repoussés sur le territoire de l'Ukraine, où les frappes (...) se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale», a encore indiqué le ministère, affirmant avoir tué «plus de 70 terroristes ukrainiens». Ces déclarations étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

La Russie a affirmé mardi avoir «écrasé» le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région frontalière de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début du conflit. Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l'Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d'artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir. Le ministère russe de la Défense a assuré mardi avoir repoussé cette incursion après une opération d'une ampleur inédite , qui a notamment mobilisé l'aviation et l'artillerie.

Le patron du Festival de Cannes a voulu se battre avec un flic

Faire le malin en vélo électrique sur les trottoirs, c'est interdit. Même pour celui qui possède le 06 de Leonardo DiCaprio et de Catherine Deneuve dans son répertoire. Et surtout en engin écolo-roule-tout-seul-sans-effort. «Allez plutôt verbaliser les délinquants dans les cités», qu'il a vociféré, fatigué, méprisant et téméraire, en ôtant son casque.

Le grand manitou d'un festival de cinéma devrait pourtant le savoir: des caméras, y'en a partout. Surtout quand on ne s'y attend pas et principalement quand ça ne nous arrange pas des masses. Ce week-end, le directeur général du Festival de Cannes a oublié que le moindre pékin armé d'un smartphone pouvait briller sur tous les écrans du monde, sans passer par le tapis rouge. Dans une vidéo d'une grosse minute, le monde en question a pu découvrir un Thierry Frémaux particulièrement grognon et menaçant.