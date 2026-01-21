brouillard-5°
Un incendie fait 29 morts dans un centre commercial au Pakistan

epa12668159 Rescue works continue at Gul Plaza after a fire in Karachi in Karachi, Pakistan, 21 January 2026. Karachi&#039;s Gul Plaza fire death toll rose to 60 as bodies were recovered from shops in ...
Les opérations de sauvetage se poursuivent au Gul Plaza après un incendie à Karachi, au Pakistan, le 21 janvier 2026.Image: EPA

Un incendie fait plusieurs morts dans un centre commercial au Pakistan

Les sauveteurs pakistanais fouillaient toujours mercredi les décombres calcinés du centre commercial de Karachi, détruit samedi par un incendie qui a fait au moins 29 morts.
21.01.2026, 22:4921.01.2026, 22:49

Le police a confirmé qu'au moins 29 personnes avaient péri dans l'incendie qui a dévasté le Gul Plaza samedi 17 janvier, un centre commercial au Pakistan de trois étages hébergeant 1200 magasins, un bilan qui devrait s'alourdir.

Mercredi, les sauveteurs pakistanais fouillaient toujours les décombres calcinés pour tenter de retrouver des dizaines de personnes portées disparues.

Critique des familles

Les familles ont critiqué les autorités pour la lenteur des opérations de recherche, où des journalistes de l'AFP ont vu les restes d'au moins cinq personnes découverts mercredi. Sur les 29 victimes transférées à la morgue pour identification, seules sept ont pu être identifiées grâce à une comparaison d'ADN et remises à leur famille.

Au Pakistan, la mousson fait 169 morts en 24 heures et le pire arrive

La responsable de la santé de la province, Summaiya Syed, a déclaré à l'hôpital Civil de Karachi que les échantillons ADN de 51 familles avaient été recueillis jusqu'à présent. «Nous remettrons les corps aux familles, une fois que les échantillons d'ADN auront été comparés» et identifiés, a-t-elle dit aux journalistes devant la morgue de l'hôpital.

Une commission gouvernementale mène une enquête, mais les causes du sinistre demeurent non déterminées. (ag/ats)

Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
