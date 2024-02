Le compte «Le Coin des LGBT+» sur X. image: capture

Pourquoi Instagram censure ce compte LGBT

Meta, la multinationale de Mark Zuckerberg qui possède Instagram, a désactivé le compte «Le coin des LGBT+», pro-palestinien et pro-gauche radicale. Une bonne décision? Controverse.

D’abord suspendu, le compte Instagram «Le Coin des LGBT+», 240 000 abonnés revendiqués, a été définitivement supprimé mardi. «Quand tu oses débunker les mensonges des propagandistes pro-génocide sur @instagram», a réagi sur X (ex-Twitter) la personne anonyme qui tenait il y a quelques heures encore le compte à présent censuré.

Si «Le coin des LGBT+» est un compte qui avance masqué, ses prises de positions, elles, sont on ne peut plus claires. Elles sont favorables à la gauche radicale type France insoumise, ainsi qu’à la cause palestinienne, d’où sa remarque sur les «propagandistes pro-génocide», sous-entendu des Gazaouis. Est-ce suffisant pour se voir couper le sifflet sur Instagram, propriété, comme Facebook, de Meta, la société de Mark Zuckerberg?

«Je ne verserai pas une larme»

«"C’est le lobby juif très puissant qui obtient tout ce qu’il veut": c’est sûr que certains diront ça, mais laissons-les à leurs idées nauséabondes. En ce qui me concerne, je ne verserai pas une larme sur la fermeture de ce compte créé par un individu gay qui mène un combat nuisant aux intérêts des personnes LGBT», commente Arnaud Abel, président de Fiertés citoyennes, une association LGBT+ se décrivant comme «militante et non-partisane».

La suppression du «Coin des LGBT+» sur Instagram a été précédée ces derniers jours d’attaques ad hominem, notamment contre le nouveau premier ministre français Gabriel Attal. A watson, n’ayant pas eu connaissance du compte Instagram du «Coin des LGBT +» avant sa fermeture, nous faisons l’hypothèse que ces attaques, menées sur X par le même compte, l’étaient aussi sur la plateforme qui a pris la décision de le supprimer.

Attaque contre Gabriel Attal

Le 30 janvier, jour où Gabriel Attal prononçait sa déclaration de politique à l’Assemblée nationale, «Le Coin des LGBT+», rebondissant sur la loi immigration (finalement largement censurée par le Conseil constitutionnel) lui faisait dire des mots qui n’étaient pas les siens: «L'homophobie, c'est fini! Les homos aussi peuvent faire passer des lois racistes!»

Le premier ministre disait en réalité:

«Être Français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité dans un pays qui se déchirait il y a dix ans encore sur le mariage pour tous» Gabriel Attal

Plus récemment, «Le Coin des LGBT+» s’en prenait à un influenceur gay franco-israélien du nom de Julien Bahloul. Etabli à Tel-Aviv, ayant quitté la France en raison d’un climat «antisémite», cet ancien porte-parole de l’armée israélienne soutient l’action militaire contre le Hamas à Gaza tout en se disant opposé à «l’extrême droite israélienne». Le 5 février, la dispute portant sur le mouvement «Queers for Palestine», «Le coin des LGBT+» écrivait, sur X, à l’endroit de Julien Bahloul:

«Je préférerais toujours être un "Queer For Palestine" qu'un "Queer For Genocide"»

Pour Arnaud Abel, de Fiertés citoyennes:

«Le coin des LGBT+ utilise le combat LGBT pour faire avancer son agenda sur la Palestine et La France insoumise»

Sans doute peut-on parler de censure suite à la suppression du «Coin des LGBT+», quoi qu'on pense de ce compte anonyme au ton cynique à la limite de l'insulte. Le 24 décembre, Le Monde citait un rapport de l’ONG Human Rights Watch, lequel «dénonçait la censure des posts propalestiniens sur les réseaux sociaux de Meta», Facebook et Instagram, donc.

«Des slogans appelant à un "cessez-le-feu immédiat" ou à la "libération de la Palestine" ont été "supprimés à maintes reprises". Des activistes palestiniens connus ont vu leur compte suspendu ou désactivé.» Le Monde, 24 décembre 2023.

«Un crachat à la face de toutes les victimes»

Au-delà de cette censure de fait, qui ne toucherait pas la partie pro-israélienne, Arnaud Abel place le débat sur la «question de fond»: quelle place pour les LGBT dans la société? «Force est de constater qu'ils ne sont pas tolérés dans les sociétés où l’homosexualité est punie de prison, sinon de mort», dit-il

Son association Fiertés citoyennes s’est signalée par une tribune parue le 27 octobre sur le site du magazine Marianne. Elle était intitulée:

«LGBT pro-Hamas: autant dire "les dindes votent pour Noël"»

«Lire sur des pancartes "Queers for Palestine" ou "LGBT + avec les Palestiniens" est un crachat fait à la face de toutes les victimes des LGBTphobies systémiques dans cette région», écrivait notamment Fiertés citoyennes.

watson a tenté, sans succès, de joindre le compte X du «Coin des LGBT+». Ce dernier a reçu le soutien du Responsable #LGBTI+ pour AmnestyFrance:

Paradoxe de la situation: les voix pro-palestiniennes, généralement marquées à gauche, trouvent refuge sur X, le réseau du libertarien Elon Musk, critiqué par la gauche pour laisser libre cours à l'extrême droite et aux complotistes de tout poil.