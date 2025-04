Premier pape jésuite et premier souverain pontife venu des Amériques, François n'est plus. Keystone

Le pape François est mort



Le pape François est décédé annonce le Vatican, à l’âge de 88 ans dans sa résidence de la Maison Sainte-Marthe au Vatican.

Team watson Suivez-moi

Plus de «International»

La nouvelle a été confirmée par le Vatican. Le pape François est décédé le lundi de Pâques, le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence de la Maison Sainte-Marthe au Vatican. Le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué a annoncé:

«Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père»,

Elu en 2013 après la démission de Benoît XVI, Jorge Mario Bergoglio a incarné une vision réformiste de l’Eglise, prônant l’ouverture, la lutte contre les abus et la défense de l’environnement. Son encyclique Laudato si’, son appel à une Eglise plus proche des «périphéries» et sa gestion des crises internes ont façonné un pontificat à la fois audacieux et contesté.

Né en 1936 à Buenos Aires dans une famille d’immigrés italiens, il entre chez les jésuites en 1958 et est ordonné prêtre en 1969. Rapidement repéré pour son charisme et sa rigueur intellectuelle, il devient archevêque de Buenos Aires en 1998, avant d’être nommé cardinal par Jean-Paul II en 2001. Son style sobre et son attention aux plus pauvres lui valent une popularité certaine en Argentine.

Une ère d'incertitudes s'ouvre

Son pontificat, souvent bousculé par les résistances internes, a aussi été marqué par une approche pragmatique de la diplomatie vaticane, jouant un rôle clé dans le rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis en 2014. Homme de convictions mais aussi de compromis, François laisse derrière lui une Eglise qu’il a tenté de réconcilier avec son temps, sans jamais renoncer à ses fondamentaux.

Avec sa disparition, l’Eglise catholique entre dans une nouvelle période d’incertitude. Le conclave qui s’ouvrira dans les prochaines semaines devra choisir son successeur, alors que les tensions entre conservateurs et progressistes restent vives.