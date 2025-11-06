brouillard
Il est enfin possible d'être enterré entre Jim Morrison et Edith Piaf

epa12308610 The tomb of the French-Polish musician Frederic Chopin at Pere-Lachaise Cemetery in Paris, France, August 18 August 2025. Pere-Lachaise is the largest cemetery in Paris, with around 70,000 ...
La tombe du compositeur Frédéric Chopin au Père-Lachaise.Keystone

La ville de Paris a lancé cette semaine un tirage au sort pour occuper des tombes abandonnées dans les grands cimetières de Paris.
06.11.2025, 21:3706.11.2025, 21:43

La ville de Paris a lancé cette semaine un tirage au sort inédit qui offrira aux heureux gagnants un repos éternel dans des tombes patrimoniales à l'abandon, en échange de leur restauration.

Le patrimoine des cimetières parisiens compte 634 000 concessions, mais reposer près de Jim Morrison au Père-Lachaise ou de la célèbre écrivaine Simone de Beauvoir à Montparnasse restait jusqu'ici un voeu pieux, les cimetières historiques étant saturés depuis le début du 20e siècle.

Cette cabine téléphonique vaudoise permet de parler aux morts

Et pourtant, ces lieux regorgent de sépultures à l'abandon que leur valeur patrimoniale empêche de détruire.

Depuis lundi, la mairie propose 30 monuments à la vente sur tirage au sort, 10 au Père-Lachaise, 10 à Montparnasse et 10 à Montmartre.

Signe de l'intérêt, l'adjoint à la maire de Paris Anne Hidalgo chargé des affaires funéraires, Paul Simondon, a indiqué à l'AFP:

«Dès les 24 premières heures on a eu 1000 clics sur les dossiers de candidature»

L'élu a indiqué:

«Les candidats doivent «fournir des devis d'entreprises de marbrerie spécialisées pour montrer qu'ils connaissent le coût de la rénovation, afin qu'il n'y ait pas de surprise.»

Si les conditions de restauration et d'achat ne sont pas remplies, «la vente du monument est annulée et l'acquéreur perd son investissement», prévient la Ville.

«Je veux qu'on sorte mes os»: ils lavent leurs morts chaque année

Ce mécanisme de restauration permet «pour la première fois aux familles d'anticiper l'achat d'une concession intramuros», fait valoir Paul Simondon.

Le dispositif a été selon l'adjoint «validé par les services de l'Etat, permettant de lier l'achat du monument, relevant du domaine privé, à l'obtention de la concession publique».

Des voleurs ont profané plusieurs cimetières valaisans

Ce premier tirage au sort constitue un test et la mairie réfléchit à étendre le dispositif, a ajouté Paul Simondon, soulignant l'«intérêt écologique» du réemploi des monuments funéraires. (ats/afp)

L’article