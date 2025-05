Des voleurs ont profané plusieurs cimetières valaisans

Plusieurs cimetières valaisans ont été vandalisés. Des déprédations aux sépultures ont eu lieu, ainsi que des vols. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Les cimetières d'Ardon, Leytron, Martigny et Sierre ont été visités dernièrement par un ou plusieurs malfrats. Des tombes ont été vandalisées et des objets dérobés. La Police valaisanne a confirmé la profanation d'au moins quatre cimetières à travers le canton, ces dernières semaines. L'information avait été révélée par Rhône FM et le Nouvelliste.

Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi mardi, la Police valaisanne précise que des déprédations aux sépultures ont été commises par le ou les auteurs de ces profanations. Des objets funéraires en métal précieux tels que bougeoirs, décorations fixées sur les pierres tombales et autres objets ont été dérobés.

Des investigations sont en cours afin d'identifier le ou les auteurs de ces actes. Le Ministère public a ouvert des instructions.

