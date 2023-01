Le trio gagnant des passeports les plus puissants 2023 sont les mêmes qu'en 2022. Image: Shutterstock

Voici les passeports qui permettent de voyager dans le plus de pays au monde

Suisse? Etats-Unis? Japon? Le cabinet anglais Henley & Partners vient de publier son classement annuel des passeports permettant de se rendre dans le plus de pays possible sans visa. Sur 199 passe-droits répertoriés, voici les dix meilleurs et pires d'entre eux.

Voyager n'a jamais été aussi facile qu'à notre époque. Du moins, pour les détenteurs de certains passeports. Car comme le révèle chaque année le cabinet londonien d'avocats Henley & Partners, tous ne sont pas dotés de la même valeur. Et si l'on en croit son nouveau classement dévoilé lundi concernant leur puissance au niveau mondial, en 2023, ce sont trois pays asiatiques qui sortent du lot.

Avec 193 destinations accessibles, le passeport japonais rafle pour la sixième année consécutive la 1re position. Celui-ci est suivi par les documents de Singapour et de la Corée du Sud à ex aequo. Puis, comme en 2022, l'Allemagne et l'Espagne se partagent la 3e place et maintiennent, en ce sens, leur titre de meilleurs passeports d'Europe.

Sur les 199 pays répertoriés, la Suisse – dont l'apparence de son passeport a été modifiée fin octobre – obtient, comme au cours de l'année écoulée, la 7e place de l'indice Henley & Partners. Au coude-à-coude avec la Belgique, les Etats-Unis, la République tchèque, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, elle permet de voyager sans visa dans 186 pays. L'Afghanistan obtient, en revanche, la dernière place de ce classement. Les Afghans ne peuvent voyager que vers 27 destinations sans visa.

Les passeports les plus puissants au monde en 2023:

Japon (193 destinations) Corée du Sud, Singapour (192) Espagne, Allemagne (190) Italie, Finlande, Luxembourg (189) Autriche, Danemark, Pays-Bas. Suède (188) Irlande, France, Portugal, Royaume-Uni (187) Belgique, Etats-Unis, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse, République tchèque (186) Australie, Canada, Grèce, Malte (185) Hongrie, Pologne (184) Lituanie, Slovaquie (183)

Les pires passeports au monde en 2023:

Afghanistan (27) Iraq (29) Syrie (30) Pakistan (32) Yémen (34) Somalie (35) Népal, Palestine (38) Corée du Nord (40) Bangladesh, Kosovo, Libye (41) Liban, Soudan, Sri Lanka, République démocratique du Congo (42)

(mndl)