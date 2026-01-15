Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur. Keystone

Une «énorme explosion» et un incendie aux Pays-Bas, un blessé

Une «énorme explosion» a retenti jeudi dans le centre d'Utrecht (centre-ouest des Pays-Bas), déclenchant un important incendie et faisant au moins un blessé, ont indiqué les autorités.

Il y a eu une «énorme explosion», a déclaré un porte-parole des pompiers, cité par l'agence de presse locale ANP.

Des images télévisées montraient une colonne de fumée s'élevant au-dessus du centre historique et des décombres jonchant les rues. Les causes de l'explosion et l'éventualité d'autres victimes restent inconnues.



Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur, tandis que les secours se rendaient sur place.

«Il est également possible que des personnes soient encore ensevelies sous les décombres», a déclaré la maire d'Utrecht, Sharon Dijksma, à la chaîne de télévision publique NOS.

Selon Margot Schroevers, une passante citée par NOS, «le sol tremblait».

«J'ai tout de suite compris que c'était grave»

L'hôpital d'Utrecht a mis en place un centre de traumatologie d'urgence. La Croix-Rouge a exhorté les volontaires à s'y rendre au plus vite. (sda/ats/afp)