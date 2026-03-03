ciel clair
International
Etats-Unis

FILE - Former President Bill Clinton speaks in the Cash Room of the Treasury Department during an event for the anniversary of the Community Development Financial Institutions Fund,, Nov. 21, 2024, in ...
Bill Clinton (image d'archives).Keystone

Affaire Epstein: Bill Clinton s'explique sur une photo

L'ex-président américain a pris la parole devant une commission parlementaire sur un cliché de lui dans un jacuzzi publié parmi les documents du dossier d'Epstein et devenu viral.
03.03.2026, 22:4703.03.2026, 22:47

Lundi, une commission parlementaire de la Chambre des représentants, dominée par les républicains, a publié les vidéos des auditions à huis clos sous serment de Hillary Clinton, ex-secrétaire d'Etat, jeudi, et de Bill Clinton vendredi, chacune d'une durée d'un peu plus de quatre heures et demie. Tous deux ont entretenu des liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Affaire Epstein: les auditions du couple Clinton révélées

Interrogé sur une photo le montrant dans un jacuzzi en compagnie d'une femme au visage caviardé, l'ex-président démocrate s'est dit «presque sûr» qu'elle avait été prise dans un hôtel du sultanat de Brunei, au terme d'un «très long voyage en avion en Asie» pour le programme de lutte contre le sida de sa fondation.

Cette photo a été publiée en décembre par le ministère américain de la Justice pour se conformer à une loi adoptée en novembre par le Congrès imposant à l'administration Trump de faire toute la transparence sur l'affaire Epstein. Elle avait suscité de nombreux commentaires.

«Ne pas se souvenir» de qui il s'agissait

Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell participaient à ce voyage, a précisé Bill Clinton. Une autre photo prise dans le même hôtel le montre dans la piscine en compagnie de Ghislaine Maxwell avec une autre femme au visage dissimulé, mais l'ex-président a indiqué ne pas se souvenir de qui il s'agissait.

La Justice américaine réexamine les fichiers Epstein concernant Trump

Donald Trump et Bill Clinton, tous deux âgés de 79 ans, ont chacun entretenu des liens avec Jeffrey Epstein mais assurent avoir rompu avec lui bien avant sa mort en prison à New York en 2019 et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels.

La simple mention du nom d'une personne dans les documents du dossier Epstein rendus publics par le ministère américain de la Justice ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

Mais depuis la publication le 30 janvier par le ministère de «trois millions de pages» de documents, nombre de dirigeants et personnalités du monde entier ont été éclaboussés par la révélation de leurs liens passés avec Jeffrey Epstein. (ag/ats)

