Pays-Bas: arrestations après deux nuits de manifestations violentes

Des violences ont également éclaté à Urk, petite ville du centre du pays, et dans plusieurs localités de la province du Limbourg (sud). (jah/ats)

A La Haye, dans la nuit de samedi à dimanche , plusieurs policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée, a expliqué la police de la ville.

Les manifestations contre les restrictions sanitaires ont de nouveau tourné à l'émeute samedi soir aux Pays-Bas, notamment à La Haye où cinq policiers ont été blessés, au lendemain de violences à Rotterdam (sud-ouest) où 51 personnes ont été arrêtées et trois blessées par balle.

Les Pays-Bas ont réintroduit, la semaine dernière, un confinement partiel pour faire face à une flambée de cas de Covid-19, avec une série de restrictions sanitaires touchant notamment le secteur de la restauration, qui doit fermer à 20 heures. Le gouvernement projette désormais d'interdire certains lieux aux non vaccinés , notamment les bars et les restaurants, comme c'est le cas en Autriche dès ce lundi 👇.

