Heineken va supprimer une centaine d'emplois

Le directeur g
Heineken est le deuxième brasseur mondial après AB Ibne.Keystone

Le brasseur néerlandais a annoncé mardi une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes. Explications.
14.10.2025, 16:1114.10.2025, 16:11

Dès l'année prochaine, le siège social d'Heineken à Amsterdam se transformera en un centre stratégique plus ciblé, a indiqué ce mardi l'entreprise dans un communiqué. Ces changements affecteront 400 emplois. Certains seront transférés vers la division services aux entreprises du brasseur néerlandais, d'autres disparaîtront.

6 faits surprenants sur la bière en Suisse

L'annonce intervient dans le cadre du déploiement de 40 plateformes numériques visant à «exploiter pleinement le potentiel des données et accélérer l'innovation», a indiqué l'entreprise, deuxième brasseur mondial après AB Ibne.

Accélérer sa transformation numérique

Dolf van den Brink, directeur général du brasseur, a déclaré que l'entreprise devait accélérer sa transformation numérique pour conserver son avance sur un marché concurrentiel.

«Grâce à une organisation plus forte, simplifiée et plus agile, nous sommes bien placés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation»
Dolf van den Brink

En juillet, l'action Heineken a chuté après l'annonce d'une baisse des ventes de bière au premier semestre, notamment en Europe et aux États-Unis.

Polémique autour des bières vendues dans les stades de l'Euro

L'entreprise, qui compte parmi ses marques Amte, Kingfisher et le cidre Savannah, a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec une hausse de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4 et 8%, son indicateur privilégié. (ag/ats)

