Polémique autour des bières vendues dans les stades de l'Euro

Djokovic s'éloigne de plus en plus de la Serbie

On a testé pour vous le tennis sur gazon (et c'était hard)

A Bâle, la loi autorise, dans certains cas exceptionnels, la vente de canettes en aluminium lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser de la vaisselle réutilisable. Or ce n’est manifestement pas le cas au Parc Saint-Jacques, où celle-ci est la norme lors des matchs du FC Bâle.

La durabilité, pourtant affichée comme une priorité par l’UEFA et les villes hôtes, semble ici reléguée au second plan, alors même que le tournoi se présente comme un modèle en matière d’écologie.

Mais à l’Euro féminin, ces principes semblent soudainement mis de côté. Dans cinq des huit stades accueillant la compétition (Bâle, Berne, Genève, Thoune et Zurich), des canettes en aluminium sont vendues. Celles-ci sont ouvertes à l’aide de machines installées spécialement pour l’occasion: le couvercle est retiré, les bords sont arrondis, et la canette devient une sorte de gobelet.

Elle a complètement craqué après la qualif de la Nati

Smilla Vallotto, milieu de terrain de l'équipe de Suisse, s'est lâchée devant la caméra de la RTS, jeudi après le nul contre la Finlande (1-1). Une scène mythique.

Il y a eu des émotions jeudi soir au Stade de Genève. Beaucoup d'émotions, même. Et l'équipe de Suisse est passée par toute la palette. Il y a d'abord eu la joie et la fierté d'entrer sur cette pelouse genevoise et de voir des tribunes pleines (26 388 spectateurs). Et puis la consternation à la 79e minute, quand la Finlande a ouvert le score sur penalty. Un but qui qualifiait virtuellement les Nordiques, au détriment des Helvètes.