Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont enfin embrassés 😱

La moitié des jeunes ne s'identifie pas comme hétéro

Une vaste enquête menée sur les 18 à 23 ans démontre que 54% de cette «génération Z» est attirée par autre chose que le sexe opposé. Une réalité qui contraste avec celle de ses parents.

Les temps changent et les attitudes à l’égard de la sexualité aussi. Une récente étude menée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni auprès de 2132 personnes âgées entre 18 et 23 ans révèle qu’un jeune adulte sur deux n'est pas attiré par le sexe opposé.

Ipsos, la société en charge de cette étude, affirme que cette «génération Z» se reconnaît en fait de plus en plus dans la communauté LGBTQIA+. En comparaison avec les plus anciens, y a pas photo.

Les résultats de l'étude suggèrent que la nouvelle …