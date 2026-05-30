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Le bateau de croisière touché par l'hantavirus peut repartir

KEYPIX - epa12973148 Staff prepare for the cleaning of the cruise ship MV Hondius after its arrival in the Port of Rotterdam, the Netherlands, 19 May 2026. Upon the arrival of the cruise ship in Rotte ...
Le Hondius a été examiné par les autorités sanitaires.Keystone

Le bateau de croisière touché par l'hantavirus peut repartir

Après avoir été nettoyé, le Hondius a été jugé sûr du point de vue sanitaire.
30.05.2026, 20:2130.05.2026, 20:21

Le bateau de croisière Hondius, qui avait suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a été autorisé samedi à reprendre la mer, après avoir été dûment nettoyé et désinfecté.

Hantavirus: l'OMS maintient son évaluation de «risque faible»

A l'issue d'une inspection finale effectuée vendredi, l'agence de santé municipale de Rotterdam a annoncé sur son site internet:

«D'un point de vue de santé publique, il n'y a plus d'obstacles à la mise en service du navire Hondius»

Lors de ces vérifications, des experts en prévention des infections «ont établi que le Hondius avait été nettoyé efficacement et que la désinfection avait été réalisée conformément aux directives établies», a ajouté l'organisme sanitaire.

De son côté, le croisiériste Oceanwide Expeditions, propriétaire du bateau, avait précisé cette semaine que le bateau quitterait prochainement Rotterdam, une fois les inspections achevées, et qu'il reprendrait son programme de croisières à compter du 13 juin.

Voici ce qui prépare les bateaux de croisière au «pire scénario possible»

Le MV Hondius, qui reliait Ushuaïa en Argentine à l'archipel du Cap-Vert, a vu son périple bouleversé après le décès de trois de ses passagers, en raison d'un foyer d'hantavirus, un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

Les passagers ont été évacués à Tenerife, sur l'archipel espagnol des Canaries, avant leur rapatriement par avion vers leurs pays respectifs.

Le bateau battant pavillon néerlandais a ensuite achevé son voyage le 18 mai à Rotterdam, plus grand port d'Europe, où le reste de son équipage a été placé en quarantaine.

L'OMS dénombre à ce jour 13 cas confirmés ou probable liés à cet épisode, dont les 3 décès. (ats/afp)

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