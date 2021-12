Billie Eilish au brunch «Variety 2021 Music Hitmakers» le samedi 4 décembre 2021 à Los Angeles. Image: keystone

People

Billie Eilish: «sans le vaccin, je serais morte»

Récemment invitée dans une émission de radio pour la promotion de son dernier album Happier Than Ever, la chanteuse est revenue sur la maladie du coronavirus qu'elle a attrapé. Une période jugée «terrible», et dont les séquelles se font, aujourd'hui, encore ressentir.



A 19 ans, Billie Eilish fait partie des pop stars les plus suivies au monde. Sa présence au sein de la nouvelle émission de radio de Howard Stern, Sirius Xm, a été l'occasion pour la chanteuse de désormais utiliser sa popularité afin de parler de sujets plus sérieux. Comme celui du Covid, maladie dont elle a été victime en août dernier. «C'était terrible», a déclaré l'Américaine qui était pourtant vaccinée au moment où elle a attrapé le virus, comme elle l'a indiqué.

D'ailleurs, attraper le Covid en étant vacciné? C'est normal et ça s'explique 👇 Vidéo: watson

Effets secondaires persistants

En revenant sur cet épisode difficile de sa vie, Billie Eilish en a profité pour rappeler à quel point la vaccination a été importante pour elle: «J'ai encore des effets secondaires. J'ai été malade pendant presque deux mois. Je veux qu'on comprenne que c'est grâce au vaccin que je vais mieux.»

«Si je n'avais pas été vaccinée, je serais morte, car les symptômes étaient atroces» Billie Eilish Sirius XM

La chanteuse a, dans le même temps, précisé que cette protection contre le Covid-19 avait aussi été bénéfique pour sa famille: «le vaccin est foutrement bien fait! Il a empêché Finneas [son frère et collaborateur musical] de l'attraper; il a empêché mes parents de l'attraper; il a empêché mes amis de l'attraper».

Ce n'est pas la première fois que l'artiste aux multiples récompenses musicales vante les mérites de la vaccination. Dans une précédente interview accordée au magazine américain Vanity Fair, Billie Eilish avait déjà lancé un appel envers ses fans pour passer le cap, afin de «se protéger eux-mêmes, mais aussi les autres», soulignait-elle. (mndl)