Accusé d'abus sexuel, le prince Andrew passe à l'offensive

Le contexte, vite fait 👇

Le prince Andrew est accusé d'avoir «agressé sexuellement» Virginia Giuffre, alors mineure, à trois reprises:



A Londres chez Ghislaine Maxwell, une proche de Jeffrey Epstein. Dans les propriétés du financier américain à New York et dans les îles Vierges.



Malgré ses dénégations, sa fréquentation de l'homme d'affaires américain l'avait plongé dans la tourmente et contraint à se retirer de la vie publique.