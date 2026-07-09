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La chanteuse Bonnie Tyler est morte

FILE - Singer Bonnie Tyler performs her song &quot;Believe in Me&quot; during a rehearsal for the final of the Eurovision Song Contest at the Malmo Arena in Malmo, Sweden on May 17, 2013. (AP Photo/Al ...
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La chanteuse Bonnie Tyler est morte

Hospitalisée depuis mai au Portugal, l'interprète britannique de Total Eclipse of the Heart est décédée à 75 ans.
09.07.2026, 11:1709.07.2026, 11:24

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 connue pour son tube Total Eclipse of the Heart, est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi sa famille dans un communiqué.

«La famille et l'équipe de Bonnie ont le cœur brisé d'annoncer que Bonnie est décédée de manière inattendue hier soir dans un hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée», est-il écrit dans ce communiqué publié sur le compte Facebook de la star.

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