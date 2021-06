International

People

Rihanna fait la une de Vogue Italie (et elle a bossé)



Rihanna fait la une de Vogue Italie (et elle a bossé)

C'est historique. Jamais une star n'avait autant donné de sa personne pour faire la une de Vogue. Rihanna, elle, l'a fait. Pour le prestigieux magazine, elle a choisi sont look et s'est prise en photo, elle même. Well done RiRi!

Hélène Krähenbühl Hélène Krähenbühl Suivez-moi Se désabonner

«Do it Yourself». Voilà comment la version italienne du magazine Vogue a titré son nouveau numéro du mois de juin. En couverture, on y voit Rihanna, vêtue d'une robe noire transparente fendue jusqu'à la taille et de chaussures à talons hauts. Mais pour une fois, la chanteuse de 33 ans a tout fait elle-même. Et cela, que ce soit au niveau du choix de la pose (sensuelle, évidemment), des vêtements ou de la prise de photo.

A lire aussi: Justin Bieber qui porte des dreadlocks? Le web l'a allumé comme jamais

Sur Instagram, celle qui compte plus de 9,7 millions d'abonnés a posté d'autres photos qu'elle a elle-même réalisées. Comme ci-dessous, un look fait de superpositions, aux motifs militaires qui rappellent ses mèches de cheveux vertes. 👇

Du jamais vu pour Riri

Dans son édito, le réd' en chef du magazine, Emanuele Farneti, écrit:

«Ces dernières années, nous avons essayé d'utiliser notre couverture de différentes manières: avec des photographies ou des illustrations, ou même sans images. Pourtant, nous n'avions jamais demandé aux protagonistes de tout faire eux-mêmes: poser, prendre des photos, choisir les vêtements. Maintenant, pour ce numéro 'Do It Yourself', le bon moment pour cette expérience est venu.»

Ainsi, si Rihanna a fait de nombreuses couvertures de Vogue, c'est la première fois qu'elle (et elle seule) décide de tout.

«The Big Four»

Avec Madonna, Rihanna est la deuxième femme à avoir réussi «The Big Four», c'est-à-dire à figurer sur les quatre couvertures de Vogue les plus prestigieuses. A savoir:

Le Vogue US

Le Vogue britannique

Le Vogue Paris

Le Vogue Italie

Le nouvel épisode de Friends 1 / 20 Le nouvel épisode de Friends