pluie modérée12°
DE | FR
burger
International
Pérou

Pérou: Le président du décrète l'état d'urgence

Pérou: Le président du décrète l'état d'urgence

epaselect epa12457161 Peruvian police officers stand guard while blocking a flare near Congress during a demonstration against the new government of Jos
Le Pérou est sous le coup d'une vague de violences (ici le 15 octobre, à Lima).Keystone
Le Pérou décrète l’état d’urgence à Lima et Callao pour endiguer la violence du crime organisé. Le président par intérim José Jeri promet une riposte «offensive» face à une insécurité devenue l’une des principales préoccupations du pays.
22.10.2025, 07:4622.10.2025, 07:46

Le président par intérim du Pérou, José Jeri, a annoncé mardi l'état d'urgence à Lima et dans le port voisin de Callao afin d'endiguer la vague de violence et d'extorsions attribuée au crime organisé.

«L'état d'urgence, approuvé par le Conseil des ministres, entre en vigueur à 00h00 (mercredi, soit 07h00 en Suisse) pour 30 jours à Lima métropolitaine et au Callao»
José Jeri dans un bref message diffusé à la télévision publique

Dans le cadre de l'état d'urgence, le gouvernement peut envoyer l'armée patrouiller dans les rues et restreindre certains droits comme la liberté de réunion.

La présidente péruvienne se fait refaire le nez et ça passe (très) mal

Il s'agit de la première action d'envergure du président par intérim depuis son accession au pouvoir il y a près de deux semaines, dans un pays où l'insécurité figure parmi les principales préoccupations de la population.

Le gouvernement par intérim avait annoncé jeudi qu'il allait décréter l'état d'urgence à Lima face à la violence du crime organisé.

La délinquance a augmenté de manière démesurée ces dernières années, causant une immense douleur à des milliers de familles et freinant en outre le progrès du pays
José Jeri

«Mais c'est fini. Aujourd'hui, nous commençons à changer l'histoire de l'insécurité au Pérou», a déclaré José Jeri dans ce bref message à la nation. «Nous passons de la défensive à l'offensive dans la lutte contre le crime, un combat qui nous permettra de retrouver la paix, la tranquillité et la confiance de millions de Péruviens.»

epa12453649 Peruvian President Jose Jeri (C) arrives to accompany district mayors to the Courtyard of Honor at the Government Palace in Lima, Peru, 14 October 2025. Jeri announced that &#039;in the co ...
José Jeri assure jusqu'en juillet 2026 la présidence par intérim du Pérou.Keystone

Lima avait déjà été partiellement placée sous état d'urgence entre mars et juillet, après l'assassinat d'un chanteur populaire de cumbia, Paul Flores, attribué au crime organisé.

La semaine dernière, des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre l'insécurité et la classe politique. A Lima, des heurts entre policiers et manifestants – les plus violents depuis le début du mouvement il y a un mois – ont fait un mort, tué par un policier, et au moins 113 blessés, dont une majorité de membres des forces de l'ordre, selon les données officielles.

Présenté par
Voici ce qui rend votre café amer

Depuis un mois, plus de 200 personnes ont été blessées lors des manifestations qui ont eu lieu dans le pays, dont des policiers, des manifestants et des journalistes.

La crise sécuritaire au Pérou, qui affecte notamment les transports avec au moins 47 chauffeurs de bus assassinés depuis janvier sur fond d'extorsion, a précipité la destitution de la présidente Dina Boluarte le 10 octobre. Le président du Parlement José Jeri assure jusqu'en juillet 2026 la présidence par intérim du pays en proie à l'instabilité gouvernementale. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Voici pourquoi «l'ours russe est en train de mourir»
Selon un militaire du prestigieux groupe de réflexion Rand, les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes pourraient s'avérer décisives. Selon lui, un scénario semblable à celui de la Seconde Guerre mondiale pourrait se reproduire.
Qui va remporter la guerre que mène la Russie à l’Ukraine? La réponse pourrait bien se trouver dans l’histoire, plus précisément dans la Seconde Guerre mondiale.
L’article