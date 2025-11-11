brouillard
Les Philippines ravagées par le typhon Fung-wong: des morts

Les Philippines plongées dans le chaos: menace sur Taïwan

A woman and child crosses a flooded street due to Typhoon Fung-wong and high tide on Monday, Nov. 10, 2025, in Navotas, Philippines. (AP Photo/Aaron Favila) APTOPIX Philippines Extreme Weather Asia Ty ...
Les secours philippins s’efforcent de dégager les routes après le passage du typhon Fung-wong, qui se dirige maintenant vers Taïwan.Keystone
Le typhon Fung-wong a fait au moins 18 morts et 1,4 million d’évacués aux Philippines, avant de se diriger vers Taïwan.
11.11.2025, 07:1611.11.2025, 07:16

Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les ravages causés par le typhon Fung-wong, au moment où le niveau de l'eau baisse dans les villages inondés. Le bilan du typhon est, lui, monté à 18 morts.

Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation de 1,4 million de personnes, a été rétrogradé en violente tempête tropicale, alors qu'il commence à déverser de la pluie sur Taïwan, où il doit toucher terre mercredi.

epa12515583 A handout photo made available by the Dinapigue Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (Dinapigue-MDRRMO) shows areas affected by Typhoon Fung-Wong in Dinapigue municipali ...
Les ravages de Fung-wong.Keystone

Le typhon s'est abattu dimanche soir sur la côte est des Philippines, couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre du pays, faisant au moins 232 morts, selon les derniers chiffres.

Dans la province côtière d'Isabela, une ville de 6000 habitants reste coupée du monde mardi, a rapporté un porte-parole de la défense civile. Des parties de la province voisine de Nueva Vizcaya sont également isolées.

A man walks beside a container van that was toppled due to strong winds and waves caused by Typhoon Fung-wong on Monday, Nov. 10, 2025, along a coastal town in Navotas, Philippines. (AP Photo/Aaron Fa ...
Sur la côte.Keystone

«Nous avons du mal à accéder à ces zones», a déclaré un porte-parole de la région de la vallée de Cagayan, ajoutant que des glissements de terrain avaient empêché les secouristes d'atteindre les résidents touchés.

Dégagement des routes

D'autres habitants se trouvent actuellement «dans des centres d'évacuation, mais lorsqu'ils rentreront chez eux, il leur faudra du temps pour reconstruire», a-t-il ajouté. Selon lui, un enfant de 10 ans a été tué par l'un des glissements de terrain à Nueva Vizcaya.

L'enfant fait partie des 18 décès enregistrés dans un nouveau bilan publié mardi par un haut responsable de la défense civile:

«Le plus grand défi pour nous en ce moment est la restauration des accès aux endroits isolés, le dégagement des routes et la réhabilitation des lignes électriques et de communication, mais nous y travaillons.»

Sur l'île de Catanduanes, la plus touchée, les difficultés d'accès à l'eau courante pourraient encore durer jusqu'à 20 jours, estime-t-il.

Fung-wong se dirige désormais vers Taïwan, où les écoles et les bureaux ont fermé mardi dans plusieurs comtés. La tempête qui approche intensifie la mousson du nord-est, provoquant de fortes pluies. Jusqu'à 400 millimètres de pluie sont attendus au cours des prochaines 24 heures, rapportent les responsables gouvernementaux et météorologiques.

Le nouveau pr�sident Lai Ching-te, qui succ�de � Tsai Ing-wen, � gauche sur le clich�, a pr�t� serment avec la nouvelle vice-pr�sidente Hsiao Bi-khim, � droite sur le clich�, au palais pr�sidentiel de ...
Lai Ching-te.Keystone

Le président taïwanais Lai Ching-te a exhorté la population à éviter les zones montagneuses, les plages et «d'autres endroits dangereux» afin de «traverser cette période en toute sécurité». (jah/ats)

