ciel couvert-1°
DE | FR
burger
International
Youtube

Une panne affecte la diffusion de vidéos sur YouTube

Une panne affecte YouTube

YouTube a vécu des heures difficiles mardi soir. Une panne a touchés de très nombreux utilisateurs. La société a annoncé que le problème était résolu.
18.02.2026, 06:3218.02.2026, 06:32

La plateforme de partage de vidéos YouTube a été affectée par une panne mardi soir, qui a touché des centaines de milliers d'utilisateurs.

Une panne a affecté pendant plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi la plateforme de partage de vidéos YouTube. Le problème a été résolu, a indiqué la plateforme.

L'entreprise a ajouté sur sa page d'aide aux internautes:

«Toutes nos plateformes [...] sont revenues à la normales»

Le site indiquait précédemment rencontrer un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêch[ait] les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300 000 signalements ont été enregistrés concernant des problèmes d'accès à YouTube, avec un pic atteint vers 02h00 (en Suisse).

La plateforme de partage de vidéos, détenue par Google, compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
6
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
de Natasha Hähni
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
3
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Thèmes
Qui ce youtubeur devenu chanteur?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un exemple pour la Suisse? La Belgique veut des F-35 «européens»
Dans un contexte de tensions transatlantiques, la Belgique tente d’européaniser ses F-35 en misant sur l’assemblage et la production locale.
Alors que la Suisse a récemment revu à la baisse son programme d’achat de F-35 en raison de surcoûts, la Belgique a emprunté une voie sensiblement différente: Bruxelles envisage l’acquisition d’avions supplémentaires, mais conditionne l’opération à d’importantes compensations industrielles en Europe. Une stratégie qui pourrait aussi alimenter les discussions en Suisse.
L’article