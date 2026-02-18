Une panne affecte YouTube
La plateforme de partage de vidéos YouTube a été affectée par une panne mardi soir, qui a touché des centaines de milliers d'utilisateurs.
Une panne a affecté pendant plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi la plateforme de partage de vidéos YouTube. Le problème a été résolu, a indiqué la plateforme.
L'entreprise a ajouté sur sa page d'aide aux internautes:
Le site indiquait précédemment rencontrer un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêch[ait] les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids.
Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300 000 signalements ont été enregistrés concernant des problèmes d'accès à YouTube, avec un pic atteint vers 02h00 (en Suisse).
La plateforme de partage de vidéos, détenue par Google, compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. (ats/afp)