Des experts médico-légaux examinent les lieux après l’explosion d’une voiture piégée devant un commissariat de Dunmurry, au sud de Belfast. Keystone

Une voiture piégée explose près de Belfast

Une attaque à la voiture piégée a visé dans la nuit un commissariat en périphérie de Belfast, sans faire de victime. La police nord-irlandaise privilégie la piste de groupes paramilitaires républicains, évoquant une tentative de meurtre et une menace toujours active.

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Une voiture piégée a explosé dans la nuit de samedi à dimanche devant un commissariat en périphérie de Belfast, sans faire de victime, la police soupçonnant des paramilitaires républicains actifs en Irlande du Nord d'être responsables de cet incident.

Ce véhicule a été «détourné» et amené devant le poste de police de Dunmurry, comme lors d'un incident similaire survenu en mars près de la capitale, a indiqué Bobby Singleton, chef adjoint de la police nord-irlandaise lors d'un point presse. L'unité antiterroriste a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

La voiture a été récupérée samedi peu après 22h50 dans un quartier à l'ouest de Belfast et un engin explosif avec une bonbonne de gaz a été placé dans le coffre. Un livreur a ensuite été contraint de conduire et garer la voiture devant le poste, situé au sud-ouest de la ville.

Des habitants à proximité étaient en cours d'évacuation lors de la détonation et le fait que personne n'ait été blessé «tient du miracle», a estimé Singleton.

Le manque de sophistication de l'engin était «compensé par son caractère dangereusement imprévisible» et «notre hypothèse est qu'il pourrait bien s'agir de l'oeuvre de la Nouvelle IRA», un groupe paramilitaire républicain qui avait «revendiqué l'attaque de Lurgan», a-t-il indiqué.

Le 30 mars, un chauffeur-livreur avait été forcé par des hommes masqués, dont l'un armé d'un pistolet, de conduire un engin explosif jusqu'à ce commissariat à l'ouest de Belfast. Celui-ci n'avait pas fonctionné.

L'incident survenu dans la nuit montre que «l'intention meurtrière et la capacité d'agir» existent toujours au sein de tels groupes, en particulier contre des agents de police, a indiqué Bobby Singleton.

Attaque condamnée

Le premier ministre britannique, Keir Starmer, a «condamné avec la plus grande fermeté l'attaque» contre le poste de police de Dunmurry, promettant dans un message publié sur X que «les responsables seront traduits en justice».

L'incident a également été unanimement condamné par les responsables politiques d'Irlande du Nord, la Première ministre Michelle O'Neill affirmant que «ceux à l'origine de l'attaque ne parlent absolument au nom de personne».

«S'il s'agit d'une nouvelle tentative de la part de républicains dissidents d'intimider les communautés et de prendre pour cible la police, alors elle doit être affrontée avec toute la rigueur de la loi» Gavin Robinson, dirigeant du parti pro-britannique DUPad

L'expression «républicains dissidents» désigne des individus et des groupes favorables à l'unification de l'Irlande et qui s'opposent à l'accord de paix conclu en 1998, qui a largement mis fin à trois décennies de conflit.

Ces groupes sont moins importants que l'IRA provisoire, qui a mis un terme à ses actions violentes en 2005. Ils ont utilisé des engins explosifs improvisés et des mortiers lors d'attaques survenues par le passé. (tib/ats)