Patrick Bruel est visé par des enquêtes en France et en Belgique. Image: AFP

La justice belge enquête sur Bruel pour agression sexuelle

Une plainte en Belgique visant Patrick Bruel pour agression sexuelle présumée s’ajoute à une autre enquête ouverte récemment en France.

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Une enquête judiciaire a été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars ciblant une présumée agression sexuelle commise à Bruxelles par le chanteur et acteur français Patrick Bruel, a indiqué mercredi le parquet de la capitale belge.

«Une plainte déposée dans l’arrondissement judiciaire de Mons nous a été transmise» et «l'enquête est en cours», a souligné le parquet dans un communiqué à l'AFP, confirmant une information de Mediapart.

Selon une source proche du dossier il s'agit de la plainte d'une attachée de presse belge ayant dénoncé une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF.

Autre plainte en France

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle déposée le 12 mars dernier contre Patrick Bruel, a rapporté mardi le parquet.



L'artiste français nie pour sa part toute violence et bénéficie de la présomption d'innocence. (jah/avec afp)