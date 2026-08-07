Des personnes en deuil se tiennent près des cercueils de leurs proches tués lors d'une frappe de missile russe fin juillet. La cérémonie funéraire s'est tenue à Kryvyï Rih le 3 août. Image: SERHII OKUNEV / AFP

Cette famille a été «rayée de la carte» par un missile russe

Les funérailles de cinq membres d'une même famille ukrainienne tués par un missile russe se sont tenues près de Kryvyï Rih (centre), alors que la guerre continue de gagner en intensité et fait toujours plus de victimes civiles.

Serhii OKUNEV, Kryvyï Rih, Ukraine / AFP

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Une famille «rayée de la carte»: les obsèques de cinq membres d'une même famille tués par une frappe russe fin juillet se sont déroulées lundi à Kryvyï Rih (centre), dans le centre de l'Ukraine, le jour même d'une nouvelle attaque de Moscou dans la région.

Selon les autorités ukrainiennes, un tir direct de missile balistique Iskander avait frappé le 30 juillet la maison où vivait cette famille nombreuse, tuant au moins deux adultes et quatre enfants. Le bilan pourrait être plus lourd, car tous les restes n'ont pas encore été formellement identifiés.

Un affreux drame

Lundi, les cercueils contenant les dépouilles de cinq des défunts ont été amenés dans une petite église près de Kryvyï Rih devant une foule de plusieurs dizaines de personnes, a constaté un journaliste.

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Cette famille «était exceptionnellement bonne, sincère, ils réagissaient toujours à toutes sortes de situations et essayaient d'aider», a raconté Oksana Stretovitch, une collègue d'Olena Voronova, l'une des personnes tuées ce jour-là.

Oksana Stretovitch a elle-même entendu «une puissante explosion» la nuit du drame. Elle n'arrivait pas à dormir, car elle s'inquiétait pour son mari et leur unique fils, qui servent dans l'armée ukrainienne dans des zones où «la situation est difficile», a-t-elle expliqué avant d'ajouter:

«En me levant et en regardant autour de moi, ne voyant pas de flammes, j'ai quand même commencé à essayer de savoir ce qui s'était passé (…) C'est ainsi que j'ai appris cet incident. C'est très dur.»

Toujours plus de victimes civiles

Son fils Taras Stretovitch, un officier militaire, également proche des Voronova, a aussi affirmé que «c'était une famille magnifique, une famille nombreuse, une famille de foi, qui travaillait simplement pour le bien de l'Ukraine».

Les forces russes «ont simplement rayé de la carte une grande famille, que nous pleurons profondément», a-t-il poursuivi, évoquant un désir de «vengeance encore plus grande».

Le prêtre Mykola a évoqué lui aussi une «famille respectable» et «travailleuse». Le soir de la frappe, «chez moi aussi, dans le garage, la fenêtre a été soufflée, et celle de la chambre également», a-t-il raconté. Après l'impact du missile, la maison des Voronov «n'était plus, il ne restait qu'un terrain plat», a-t-il dit.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les bombardements se poursuivent quasi quotidiennement et montent en puissance des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Une tendance «alarmante»

Lundi, une nouvelle attaque russe près de Kryvyï Rih a fait trois morts, dont un enfant de 8 ans, dans une station-service, selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandre Ganja.

En Russie et en Crimée annexée, des frappes ukrainiennes ont quant à elles fait 11 morts lundi, y compris des enfants, et une quarantaine de blessés. Sept victimes sont décédées lorsqu'un drone est tombé sur une plage russe sur la côte de la mer Noire.

En juillet, l'ONU s'inquiétait, dans un rapport, d'une «tendance alarmante» avec «un nombre croissant de victimes civiles, dû à l'utilisation de plus en plus fréquente d'armes puissantes qui sont particulièrement meurtrières lorsqu'elles sont utilisées dans des zones urbaines densément peuplées».