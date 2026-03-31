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Un tunnel permettait de transporter de la drogue du Maroc à l'Espagne

Un tunnel permettait de transporter de la drogue du Maroc à l&#039;Espagne
Les agents de la police nationale explorant le tunnel.Image: capture d'écran

Un tunnel permettait de transporter de la drogue du Maroc à l'Espagne

Un tunnel pour le haschich a été découvert entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. La structure, qui disposait de rails et de wagons, approvisionnait en résine de cannabis l'Espagne et l'Europe, selon les autorités.
31.03.2026, 14:5931.03.2026, 15:19

La police espagnole a découvert un vaste tunnel souterrain comptant plusieurs niveaux et équipé de rails et de wagons servant à transporter des ballots de haschich entre le Maroc et l'Espagne, à Ceuta, une enclave espagnole au Maroc.

L'opération de police, qui a pris plus d'un an, a permis de mettre au jour «un labyrinthe ressemblant à une mine», dont le réseau approvisionnait en résine de cannabis toute l'Espagne et même l'Europe, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué mardi.

Une vidéo de l'opération diffusée par la police espagnole 👇

Vidéo: YouTube/Policía Nacional

Au total, 27 personnes ont été arrêtées et plus de 17 tonnes de drogue saisies, en plusieurs fois, précise le ministère. Et d'ajouter:

«Camouflé derrière un immense réfrigérateur insonorisé, le tunnel comportait trois niveaux: un puits pour descendre, une chambre intermédiaire pour stocker les paquets et un couloir en ligne droite jusqu'au Maroc.»

Le complexe disposait de rails, de wagons, de poulies et de petites grues pour déplacer les palettes de haschich et était enterré sous un hangar industriel.

Un système de pompage et d'insonorisation permettait à toute l'infrastructure de fonctionner sans éveiller de soupçons.

17 voitures de luxe

Une succession de saisies de drogue à Ceuta et en Andalousie (sud de l'Espagne péninsulaire) avaient attiré l'attention des enquêteurs sur ce vaste réseau qui opérait avec des antennes en Galice (nord), une région historiquement connue pour le trafic de stupéfiants.

La vague d'interpellations s'est terminée avec l'arrestation, dans la nuit du 26 mars, de l'une des deux têtes de réseau. Au cours des perquisitions, 1,4 million d'euros en liquide ont été retrouvés, ainsi que 17 voitures de luxe.

L'Espagne constitue une porte d'entrée importante pour le trafic de drogue en Europe en raison de sa proximité avec le Maroc, l'un des principaux producteurs de cannabis. (ats)

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