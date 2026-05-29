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Une ado a été agressée sexuellement à Bienne

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Image d'illustrationImage: Shutterstock

Une ado a été agressée sexuellement à Bienne: appel à témoin

La police cantonale bernoise ouvre une enquête après une agression sexuelle survenue à Bienne mercredi soir. L'auteur est toujours en fuite.
29.05.2026, 11:2929.05.2026, 11:46

Une adolescente a été victime d'une agression sexuelle à Bienne (BE) mercredi en début de soirée. Son agresseur, dont l'identité est inconnue, a pris la fuite après les faits.

L'agression a eu lieu peu avant 17h30 sur le faubourg du Lac, à la hauteur du Nouveau musée. La victime rentrait chez elle lorsqu'un inconnu l'a agrippée par derrière et l'a agressée sexuellement. Elle s'est défendue et est parvenue à se libérer avant de s'enfuir, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

«Le sort d'une femme violée ne doit pas être laissé au hasard en Suisse»

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Elle a aussi lancé un appel à témoins.

L'auteur est âgé d'une trentaine d'années, mesure 1 mètre 80 et est de corpulence athlétique. Il a la peau bronzée et les cheveux noirs et ondulés, précise la police. Au moment de l'agression, il portait un T-shirt clair et un pantalon de sport court. Il s'est adressé à l'adolescente en allemand et en anglais. (jzs/ats)

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