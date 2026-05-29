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Une ado a été agressée sexuellement à Bienne: appel à témoin

La police cantonale bernoise ouvre une enquête après une agression sexuelle survenue à Bienne mercredi soir. L'auteur est toujours en fuite.

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Une adolescente a été victime d'une agression sexuelle à Bienne (BE) mercredi en début de soirée. Son agresseur, dont l'identité est inconnue, a pris la fuite après les faits.

L'agression a eu lieu peu avant 17h30 sur le faubourg du Lac, à la hauteur du Nouveau musée. La victime rentrait chez elle lorsqu'un inconnu l'a agrippée par derrière et l'a agressée sexuellement. Elle s'est défendue et est parvenue à se libérer avant de s'enfuir, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Elle a aussi lancé un appel à témoins.

L'auteur est âgé d'une trentaine d'années, mesure 1 mètre 80 et est de corpulence athlétique. Il a la peau bronzée et les cheveux noirs et ondulés, précise la police. Au moment de l'agression, il portait un T-shirt clair et un pantalon de sport court. Il s'est adressé à l'adolescente en allemand et en anglais. (jzs/ats)