Neuf morts après une fusillade sur une plage de Sydney

«Attaque ciblée contre les juifs»: au moins douze morts à Sydney

Un événement avait lieu au moment de l'attaque à dans la grande ville australienne. Keystone

Des individus ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie. L'attaque visait la communauté juive, réunie au premier jour de Hanouka. Au moins douze morts sont à déplorer, dont l'un des tireurs.

Au moins douze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche lors d'une attaque par balles sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, au moment où se déroulait une fête juive. L'un des deux assaillants présumés a également trouvé la mort.

Au moment de l'attaque, un événement festif avait lieu sur la plage pour célébrer Hanouka, fête juive qui commence dimanche au coucher du soleil. L'hypothèse d'un attentat antisémite n'a cependant pas été évoquée par les autorités australiennes dans l'immédiat. Le président israélien Isaac Herzog a, lui, immédiatement dénoncé «une attaque très cruelle contre des juifs».

Le premier ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud a dénoncé «une attaque qui visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka». Cette fête était célébrée à ce moment-là par la foule sur la plage, a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un «acte terroriste», a ajouté le chef de la police de l'Etat.

Engin explosif dans la voiture d'un suspect

Un «engin explosif artisanal» a été retrouvé dans une voiture liée à l'un des suspects. «Nous avons trouvé un engin explosif», a déclaré à la presse le chef de la police régionale, Mal Lanyon.

L'un des deux auteurs de la fusillade a été tué, alors que le second a été arrêté par la police et se trouve dans un état critique. Selon la chaîne australienne ABC, l'un des deux auteurs a été identifié comme Naveed Akram, un homme originaire de Bonnyrigg, dans la banlieue sud-ouest de Sydney. Son domicile a fait l'objet d'une perquisition.

«Du sang partout»

Selon la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, l'attaque a eu lieu dimanche vers 18h45 (08h45 suisses) sur la plage de Bondi, la plus célèbre d'Australie, habituellement prise d'assaut pendant le week-end par des foules de promeneurs, de nageurs et de surfeurs.

Un témoin a dit avoir vu six corps gisant sur la plage. Sur la colline surplombant la plage, un journaliste a vu de nombreux objets abandonnés dans la panique par les personnes fuyant la fusillade, dont une poussette d'enfant.

La télévision nationale ABC a montré des images de plusieurs personnes gisant dans l'herbe près de la plage, ainsi que d'un fusil posé contre un tronc d'arbre. Il y avait «du sang partout», a déclaré à ABC un habitant du quartier, Harry Wilson.

«Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes», a réagi le premier ministre, Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «Mes pensées vont à toutes les personnes affectées», a-t-il ajouté.

(ats/afp)