Les faits se sont produits après une bagarre, selon une source policière. Image: AFP

Une voiture fonce dans la foule en France: «Le bilan est lourd»

Un automobiliste a «délibérément» percuté un groupe de personnes après une bagarre à Caen (F) mercredi soir. Au moins un mort et dix blessés sont à déplorer.



Plus de «International»

Un homme a «délibérément» foncé mercredi soir sur un groupe près d'un bar de Caen (ouest de la France) avec son véhicule, tuant une personne et en blessant dix autres, avant d'être interpellé, selon des sources concordantes.

Vers 22h15, «une voiture a délibérément foncé sur des piétons qui étaient sur la voie publique en face de la gare (...) Le bilan est lourd puisque nous avons un décédé, sept personnes en urgence absolue, trois personnes en urgence relative», a fait savoir le préfet du département du Calvados, David Clavière, qui s'est rendu sur place.

«Pas connu des services de renseignement»

Les faits se sont produits après une bagarre, selon une source policière. L'automobiliste a ensuite pris la fuite et a été interpellé à Ouistreham, situé à une vingtaine de kilomètres, selon cette source.

Le suspect, est «né en Russie», et il «n'est pas connu des services de renseignement» mais il est connu de la police «uniquement pour des délits routiers», a fait savoir le préfet, expliquant qu'une enquête avait été ouverte et que les vidéos de caméras de surveillance étaient exploitées.

L'auteur présumé a 26 ans, a précisé le procureur adjoint de Caen. (jzs/ats/afp)