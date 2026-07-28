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France: 165kg de cocaïne cachés dans le climatiseur d'un camion

165kg de cocaïne cachés dans le climatiseur d'un camion

Près de 165 kg de cocaïne, dissimulés dans le système de climatisation d'un camion routier immatriculé aux Pays-Bas, ont été saisis mi-juillet en Bourgogne près de Châlon-sur-Saône, ont annoncé mardi les douanes françaises.
28.07.2026, 22:5028.07.2026, 22:50

Le véhicule, conduit par un chauffeur espagnol de 32 ans inconnu des services de police, circulait le 17 juillet en pleine canicule sur l'A6 entre Beaune et Châlon-sur-Saône, ont elles indiqué dans un communiqué.

Après avoir constaté que le chargement du véhicule – des palettes d'épices et des bouteilles de jus de fruits – était en règle, les douaniers de Dijon ont été alertés par un petit défaut se trouvant au niveau du système de climatisation.

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Tentant de l'ouvrir, ils ont alors aperçu un sac de couleur jaune dissimulé à l'intérieur, «élément incongru orientant les soupçons des agents», ont détaillé les douanes.

Après avoir démonté tout le système, ils sont tombés sur de nombreux pains de cocaïne dans une cache «spécialement aménagée», pour un total de 165 kg.

Le chauffeur routier, resté silencieux lors de sa garde à vue, a été placé en détention provisoire, ont-elles ajouté.

En 2025, près de 109 tonnes de stupéfiants ont été saisis par les douanes sur le territoire français, pour une valeur estimée à près de 2,2 milliards d'euros, dont plus de 1,5 milliard d'euros pour la cocaïne. (sda/ats/afp)

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