Des agents fédéraux tirent de nouveau sur un homme à Minneapolis

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé «de nouveaux tirs atroces» samedi par des agents fédéraux. Keystone

Des agents fédéraux tuent un homme à Minneapolis

À Minneapolis, un homme a été tué par des tirs d'agents fédéraux samedi, ce qui a poussé le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à condamner ces «tirs atroces».

Un homme est mort samedi à la suite de tirs par des agents fédéraux à Minneapolis, ont rapporté plusieurs médias américains, deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a tué par balle une Américaine dans cette même ville du nord du pays.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait dénoncé un peu plus tôt «de nouveaux tirs atroces» par des agents fédéraux au moment où la ville de Minneapolis est secouée par des manifestations contre la présence de l'ICE. (ats/afp)

«Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est ignoble» Tim Walz

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a affirmé samedi que l'homme tué à Minneapolis par des agents fédéraux était armé d'un pistolet semi-automatique et avait «violemment résisté» avant qu'un agent «craignant pour sa vie» ne tire sur lui.

«Cela ressemble à une situation où un individu voulait commettre un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre», affirme le ministère sur X, accompagnant son message d'une photo d'un pistolet présenté comme celui de l'individu tué.

«C'est un moment où il faut se comporter en leader»

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé samedi Donald Trump à mettre fin aux opérations de la police de l'immigration dans cette ville du nord des Etats-Unis.

«Président Trump: c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération»

(tib/ats)