larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Police

Des agents fédéraux tirent de nouveau sur un homme à Minneapolis

Federal agents stand guard, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Angelina Katsanis) Immigration Enforcement Minnesota
Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé «de nouveaux tirs atroces» samedi par des agents fédéraux.Keystone

Des agents fédéraux tuent un homme à Minneapolis

À Minneapolis, un homme a été tué par des tirs d'agents fédéraux samedi, ce qui a poussé le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à condamner ces «tirs atroces».
24.01.2026, 18:2824.01.2026, 19:48

Un homme est mort samedi à la suite de tirs par des agents fédéraux à Minneapolis, ont rapporté plusieurs médias américains, deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a tué par balle une Américaine dans cette même ville du nord du pays.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait dénoncé un peu plus tôt «de nouveaux tirs atroces» par des agents fédéraux au moment où la ville de Minneapolis est secouée par des manifestations contre la présence de l'ICE. (ats/afp)

«Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est ignoble»
Tim Walz

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a affirmé samedi que l'homme tué à Minneapolis par des agents fédéraux était armé d'un pistolet semi-automatique et avait «violemment résisté» avant qu'un agent «craignant pour sa vie» ne tire sur lui.

Commentaire
Donald Trump fait bien pire que de «tirer sur quelqu’un»

«Cela ressemble à une situation où un individu voulait commettre un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre», affirme le ministère sur X, accompagnant son message d'une photo d'un pistolet présenté comme celui de l'individu tué.

«C'est un moment où il faut se comporter en leader»

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé samedi Donald Trump à mettre fin aux opérations de la police de l'immigration dans cette ville du nord des Etats-Unis.

«Président Trump: c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération»

(tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
5
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vietnam: le pouvoir se resserre autour de cet homme
Le congrès communiste confirme la domination de To Lam, figure centrale d’un Vietnam autoritaire misant sur la croissance pour stabiliser son régime.
To Lam a été reconduit «à l'unanimité» vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste. Ce dernier a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique.
L’article