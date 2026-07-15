Le géant suisse du luxe retrouve le sourire grâce à ces deux marques

Richemont dépasse toutes les attentes, notamment grâce à Cartier et Van Cleef. image: getty

Richemont démarre son exercice en trombe. Le géant genevois du luxe a largement dépassé les attentes au premier trimestre, porté par l’essor de sa joaillerie et le retour à la croissance de ses marques horlogères.

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Richemont a rendu mercredi une copie trimestrielle outrepassant les attentes les plus optimistes des experts du marché. En hausse de 17%, ses ventes globales ne se sont pas laissées déprimer par la crise au Moyen-Orient ou le repli persistant de la Chine, portées une fois de plus par la joaillerie. Les marques horlogères du groupe de luxe renouent même avec la croissance après deux ans de baisse.

Au premier trimestre de l'exercice décalé 2026/27, clos fin juin, la société genevoise a ainsi enregistré une croissance organique de 20%, contre 6% à la même période un an plus tôt, à 6,3 milliards d'euros (5,9 milliards de francs), indique un communiqué. Comme le prévoyait les observateurs du marché, le segment de la joaillerie, avec des marques emblématiques comme Cartier ou Van Cleef & Arpels, a endossé pour le septième trimestre consécutif le rôle de moteur de croissance du groupe.

Mais les chiffres ont surpris, battant haut la main les pronostics des analystes, avec des ventes en progression de 21% (24% en monnaies constantes) à 4,7 milliards d'euros.

«La croissance a été généralisée, avec des ventes en hausse dans toutes les maisons, régions et canaux de distribution» Richemont

Et l'horlogerie n'a pas été en reste puisque ce secteur en recul depuis 2024 a retrouvé un certain essor, les maisons telles Piaget, IWC ou Vacheron Constantin, présentant des revenus embellis de 6% (8%), à 873 millions.



«Surprise japonaise»

Tous segments confondus, les ventes ont notamment été importantes au Japon, «principale source de surprise positive» selon les analystes de Bernstein. Ce marché affiche une augmentation de ses recettes de 20% (36%) «grâce à la demande locale et aux dépenses touristiques et contre un recul de 15% un an plus tôt».

Les Amériques sont devenues pour leur part le débouché le plus porteur, avec une hausse des ventes de 25% (27%) à la faveur «d'une demande locale soutenue, que ce soit dans la joaillerie ou l'horlogerie», selon le géant de Bellevue. En Asie-Pacifique, l'augmentation du chiffre d'affaires a atteint 19% (21%), tirée par une forte demande de bijoux et dans une moindre mesure de mode et d'accessoires en Chine, à Hong Kong et à Macao.



Pas de reprise des montres en Chine

Une reprise dans le secteur horloger en Chine, annoncée par certains analystes, n'est par contre pas encore d'actualité. Richemont fait en effet savoir que les ventes sont toujours en baisse dans l'Empire du Milieu, sans davantage de détails, tout en ajoutant que celles-ci ont été compensées grâce au reste de la région.

En Europe, où l'élan a été de 10% (11%), le groupe met également en avant la joaillerie qui a profité des dépenses touristiques, en provenance notamment d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Sur ce dernier marché, déstabilisé par le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, Richemont dit avoir constaté «une forte demande locale qui a plus que compensé la baisse significative des dépenses touristiques» due aux aléas.



Les maisons horlogères y ont par exemple connu «une croissance à deux chiffres». Et si le marché des Emirats arabes unis a enregistré un léger recul des ventes, les autres grands débouchés de la région ont vu une solide progression. La société dévoile une hausse des ventes de 1% (3%) au Moyen-Orient et en Afrique.

Les investisseurs ont de manière générale laissé libre cours à leur enthousiasme face à la performance, l'analyste Manuel Lang chez Vontobel la qualifiant de «stupéfiante, dépassant largement les prévisions du marché qui tablaient sur une croissance de 11%.».

Seul l'expert de la Banque cantonale de Zurich Gian Marco Werro, auprès de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est montré plus prudent, pointant des risques liés à un éventuel assombrissement du climat de consommation. Les investisseurs ont eux salué la performance, l'action Richemont clôturant la séance de la Bourse sur un bond de 6,68% à 195,60 francs, très largement en tête d'un SMI en progression de 0,46%. (mbr/ats)