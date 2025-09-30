ciel couvert14°
DE | FR
burger
International
Police

France: 2 ans de prison pour des membres du groupe d'ultradroite

6 membres d'un groupe d'ultradroite «tombés dans le piège du terrorisme»

Le tribunal correctionnel de Paris sanctionne six membres d’ultradroite: ils avaient préparé des actes violents contre les musulmans.
30.09.2025, 16:2430.09.2025, 16:24
Dans un contexte d’explosion des actes antimusulmans, six membres d’AFO viennent d’être condamnés pour association de malfaiteurs terroriste.
Paris condamne des militants d’ultradroite pour avoir planifié la terreur.Image: Shutterstock

Six membres du groupe d'ultradroite AFO ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement ferme. Ils avaient fomenté des actes visant la communauté musulmane.

En préparant les membres du groupe Action des forces opérationnelles (AFO) «à l'affrontement avec la communauté musulmane» lors de réunions préparatoires, ces six hommes, âgés de 39 à 76 ans, se sont rendus coupables d'association de malfaiteurs terroriste.

Quelle peine?

Ils devront purger leur peine à domicile sous bracelet électronique, selon le tribunal correctionnel qui a également prononcé une peine d'un an de prison ferme et cinq peines de prison assorties du sursis contre six autres prévenus, dont trois femmes.

Quatre autres ont été relaxés de l'association de malfaiteurs terroriste, même si trois devront s'acquitter d'amendes pour détention illicite d'armes.

De qui parle-t-on?

Parmi les condamnés à de la prison ferme figurent Guy Sibra, 72 ans, présenté comme le fondateur d'AFO, Bernard Sorel, 76 ans, le chef de la cellule Ile-de-France, et un ancien militaire de 39 ans, Daniel Raimbault, recruté pour ses connaissances en explosifs.

Cette «islamophobe fière» conseille Trump et dégomme des stars MAGA

En envisageant des «opérations de représailles» contre les musulmans en cas d'attentat, et en menant des actes préparatoires d'actions violentes, «vous êtes tombés dans le piège du terrorisme en répondant à la terreur par la terreur», a dit le président aux condamnés.

Le procès, qui s'est tenu il y a trois mois, est intervenu dans un contexte d'augmentation des actes antimusulmans en France: entre janvier-mai 2025, ils avaient grimpé de 75% par rapport à 2024 (145 contre 83), en majorité des atteintes aux personnes qui ont connu un bond spectaculaire (+209%, de 32 à 99), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
La région de Valence, meurtrie par des inondations en 2024, en alerte
De possibles inondations et crues soudaines sont attendues dans la région de Valence, placée en alerte rouge après de fortes pluies. L'an dernier, plus de 200 personnes avaient péri dans les intempéries.
La région de Valence, en Espagne, a été placée en alerte rouge pour de fortes pluies, a annoncé l'agence météorologique qui met en garde contre un «danger extraordinaire» et redoute des inondations, onze mois après celles du 29 octobre 2024 qui avaient fait 235 morts.
L’article