Les anciens militaires suisses pourraient revenir

Morgens beim Antrittsverlesen wird die Schweizer Flagge gehisst, in Achtungstellug gestanden und die Fahne gegruesst, waehrend der Ausbildung zu Swisscoy Soldaten, in der Naehe der Kaserne in Stans, a ...
D'anciens militaires motivés pourraient venir combler le déficit d'effectif de l'armée suisse (image d'archives).Image: KEYSTONE

Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service

Le National a tacitement adopté deux mentions visant à garantir les effectifs de l'armée. La première vise à supprimer les restrictions pour les anciens militaires, la deuxième à encourager les femmes à s'engager.
26.09.2025, 10:2026.09.2025, 10:20

Les anciens militaires pourraient reprendre du service à titre volontaire. Le National a tacitement adopté vendredi une motion de Rémy Wyssmann (UDC/SO) qui souhaite renforcer la défense du pays. Le National veut aussi supprimer des désavantages financiers auxquels les femmes font face dans l'armée.

Pour que l’armée puisse remplir sa mission, elle a besoin non seulement d’équipements modernes, mais aussi d’effectifs suffisants, rappelle l'UDC dans son texte. L'effectif de l'armée diminue chaque année. En 2030, il passera sous la barre des 140 000 soldats.

L'accès au service civil sera plus difficile

D'anciens militaires motivés pourraient en partie combler ce déficit, reconnait le Conseil fédéral. Les restrictions et directives actuelles privent l'armée d'éventuelles ressources. Le gouvernement examine les bases légales et les adaptations nécessaires.

Désavantages financiers

Le National veut également encourager davantage les femmes à s'engager pour l'armée. Il a tacitement accepté une motion de Marcel Dobler (PLR/SG) visant à supprimer les désavantages financiers auxquels elles font face.

Leurs indemnités sont actuellement calculées sur la base de leur dernier revenu. Les femmes qui avaient un faible taux d'activité reçoivent donc généralement le montant minimal, indique le St-Gallois dans son texte.

Ils veulent mettre fin aux «salaires de misère» des femmes militaires

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer sur les deux textes. (jzs/ats)

