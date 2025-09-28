Le capitaine de la Nati, qui porte aussi le brassard à Sunderland, contribue largement au très bon début de saison de son club. image: getty

Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle

Le capitaine de la Nati a à nouveau été très bon samedi lors de la victoire de Sunderland à Nottingham (1-0). Il contribue largement au meilleur début de saison de son club depuis 58 ans.

Stefan Wyss / ch media

Comme le match se jouait à Nottingham, la comparaison avec Robin des Bois aurait pu s’imposer: le modeste promu Sunderland dépouille le riche européen Nottingham Forest. Car le succès des visiteurs samedi n’avait rien de flamboyant. Sunderland a été dominé, avec deux fois moins de possession et deux fois moins de tirs que l’équipe locale.

Mais peut-on parler de victoire volée? Pas vraiment. Le capitaine des Black Cats, Granit Xhaka, a résumé:

«Nottingham a été meilleur, mais nous avions un plan clair et une mentalité exceptionnelle»

Ce succès était un cadeau parfait pour Xhaka, qui fêtait ses 33 ans le jour du match.

Granit Xhaka (en bleu) a à nouveau été très bon, samedi contre Nottingham Forest. Image: keystone

Xhaka, donc. Véritable chef d'orchestre du jeu de Sunderland, le Suisse est sans doute l’homme clé du dispositif de l’entraîneur Régis Le Bris. Et plutôt que Robin des Bois, une autre image s’impose: celle de la mythologie grecque. Xhaka, c’est le roi Midas. Car tout ce que touche le Bâlois se transforme en or. Souvenez-vous: arrivé en 2022 à Leverkusen, il avait conduit ce club notoirement maudit à son premier titre de champion d’Allemagne en 2024.

Le meilleur promu depuis 2012/13

Avec Sunderland, il n’ira pas jusque-là. Mais lui et ses coéquipiers sont bien partis pour atteindre – et peut-être dépasser largement – leur objectif minimal: le maintien. Considéré comme candidat à la relégation, le promu occupe après six journées une place qualificative pour la Ligue des champions.

La moitié des matchs ont été gagnés, dont le premier succès à l’extérieur à Nottingham. Avec 11 points en six journées, c’est le meilleur départ de Sunderland dans l’élite depuis 58 ans, et le meilleur début de saison d’un promu depuis West Ham en 2012/13.

Et cela doit beaucoup à Xhaka. A Nottingham, il a offert une passe décisive parfaite sur coup franc, en lobant le ballon pour la tête victorieuse de l’ancien défenseur du FC Bâle, Omar Alderete. Il a dirigé une équipe souvent sous pression avec une maîtrise magistrale, tout en affichant une précision de passes impressionnante: 84 %.

La performance de Xhaka face à Nottingham et à son coéquipier en sélection Dan Ndoye est d’autant plus remarquable que son partenaire habituel au milieu, le Sénégalais Nabib Diarra (recruté pour 31 millions d’euros), manquait encore à l’appel pour une blessure à l’aine, tandis que le latéral gauche mozambicain Reinildo, titulaire lui aussi, était suspendu.

Diarra et Reinildo seront encore absents samedi prochain lors du déplacement à Manchester United. Mais un homme sera bien présent, nourrissant les espoirs d’un nouvel exploit: Granit Xhaka, le roi Midas de Sunderland.

Adaptation en français: Yoann Graber