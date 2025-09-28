en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Premier League: Xhaka et Sunderland sont en grande forme

SUNDERLAND, ENGLAND - SEPTEMBER 21: Granit Xhaka of Sunderland applauds the fans following the Premier League match between Sunderland and Aston Villa at Stadium of Light on September 21, 2025 in Sund ...
Le capitaine de la Nati, qui porte aussi le brassard à Sunderland, contribue largement au très bon début de saison de son club. image: getty

Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle

Le capitaine de la Nati a à nouveau été très bon samedi lors de la victoire de Sunderland à Nottingham (1-0). Il contribue largement au meilleur début de saison de son club depuis 58 ans.
28.09.2025, 15:4628.09.2025, 15:46
Stefan Wyss / ch media

Comme le match se jouait à Nottingham, la comparaison avec Robin des Bois aurait pu s’imposer: le modeste promu Sunderland dépouille le riche européen Nottingham Forest. Car le succès des visiteurs samedi n’avait rien de flamboyant. Sunderland a été dominé, avec deux fois moins de possession et deux fois moins de tirs que l’équipe locale.

Mais peut-on parler de victoire volée? Pas vraiment. Le capitaine des Black Cats, Granit Xhaka, a résumé:

«Nottingham a été meilleur, mais nous avions un plan clair et une mentalité exceptionnelle»

Ce succès était un cadeau parfait pour Xhaka, qui fêtait ses 33 ans le jour du match.

Nottingham Forest&#039;s Oleksandr Zinchenko, left, and Sunderland&#039;s Granit Xhaka in action during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Sunderland at the City Gro ...
Granit Xhaka (en bleu) a à nouveau été très bon, samedi contre Nottingham Forest. Image: keystone

Xhaka, donc. Véritable chef d'orchestre du jeu de Sunderland, le Suisse est sans doute l’homme clé du dispositif de l’entraîneur Régis Le Bris. Et plutôt que Robin des Bois, une autre image s’impose: celle de la mythologie grecque. Xhaka, c’est le roi Midas. Car tout ce que touche le Bâlois se transforme en or. Souvenez-vous: arrivé en 2022 à Leverkusen, il avait conduit ce club notoirement maudit à son premier titre de champion d’Allemagne en 2024.

Le meilleur promu depuis 2012/13

Avec Sunderland, il n’ira pas jusque-là. Mais lui et ses coéquipiers sont bien partis pour atteindre – et peut-être dépasser largement – leur objectif minimal: le maintien. Considéré comme candidat à la relégation, le promu occupe après six journées une place qualificative pour la Ligue des champions.

Granit Xhaka a emmené son porte-bonheur à Sunderland

La moitié des matchs ont été gagnés, dont le premier succès à l’extérieur à Nottingham. Avec 11 points en six journées, c’est le meilleur départ de Sunderland dans l’élite depuis 58 ans, et le meilleur début de saison d’un promu depuis West Ham en 2012/13.

Et cela doit beaucoup à Xhaka. A Nottingham, il a offert une passe décisive parfaite sur coup franc, en lobant le ballon pour la tête victorieuse de l’ancien défenseur du FC Bâle, Omar Alderete. Il a dirigé une équipe souvent sous pression avec une maîtrise magistrale, tout en affichant une précision de passes impressionnante: 84 %.

Portrait du propriétaire suisse de Sunderland👇

Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit

La performance de Xhaka face à Nottingham et à son coéquipier en sélection Dan Ndoye est d’autant plus remarquable que son partenaire habituel au milieu, le Sénégalais Nabib Diarra (recruté pour 31 millions d’euros), manquait encore à l’appel pour une blessure à l’aine, tandis que le latéral gauche mozambicain Reinildo, titulaire lui aussi, était suspendu.

Diarra et Reinildo seront encore absents samedi prochain lors du déplacement à Manchester United. Mais un homme sera bien présent, nourrissant les espoirs d’un nouvel exploit: Granit Xhaka, le roi Midas de Sunderland.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
2
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
3
Attention à ces changements de loi en octobre
Voici les mascottes de la Coupe du monde 2026
La Fifa a présenté ses trois mascottes pour le Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique (11 juin au 19 juillet). Elles sont des symboles de ces trois pays.
La Coupe du monde 2026 de football approche à grands pas. Elle se tiendra du 11 juin au 19 juillet, dans trois pays: Etats-Unis, Canada et Mexique. Alors la Fifa, l'organisatrice, a décidé de présenter ce jeudi les mascottes de ce méga-événement.
L’article