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Une femme saute du 13ᵉ étage avec trois de ses enfants en France

Une femme de 38 ans et trois de ses enfants sont morts après une chute depuis un immeuble de Toulon mercredi matin.

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Une mère de 38 ans s'est jetée par la fenêtre du 13e étage de son immeuble avec trois de ses enfants en bas âge dans un quartier de Toulon, a rapporté mercredi le parquet, annonçant leur décès.

Cette femme qui vivait seule avec ses sept enfants «aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs, ce qui reste à confirmer», a indiqué dans un communiqué le procureur de Toulon Raphaël Balland, excluant à ce stade «l'intervention d'un tiers dans ce drame».

Selon les premiers éléments de l'enquête "la mère se serait jetée d'elle-même du 13e étage avec les trois enfants décédés", deux garçons et une fille, âgés de trois ans, quatre ans et six ans, selon la même source.

Dévelppement suite (jah avec afp)