Deux hommes en scooter ont exécuté leur cible en quelques secondes (image d'illustration). Image: EPA

Un escroc connu «exécuté» par des tireurs en T-Max à Paris

Eric Robic, au passé judiciaire chargé, a été tué en plein jour à Neuilly. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations de cette exécution rapide.

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Un homme d’affaires au passé chargé a été abattu en pleine rue ce jeudi matin à Neuilly-sur-Seine. Comme le révèle Le Parisien, Eric Robic, 51 ans, a été tué par balle par deux hommes circulant sur un scooter TMAX. Une information confirmée par AFP.

Les faits se sont déroulés à 9h31, boulevard Victor Hugo. Un témoin a alerté les secours après avoir assisté à la scène: «il vient d’assister à une exécution», écrivent nos confrères. A leur arrivée, les forces de l’ordre découvrent la victime grièvement blessée, prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, le quinquagénaire succombe à ses blessures à 10h10, rapporte Le Parisien. Les assaillants, casqués, ont pris la fuite en quelques secondes.

L’identité de la victime est confirmée par les enquêteurs: Eric Robic était «défavorablement connu» des services de police pour de multiples infractions, notamment escroqueries, violences et association de malfaiteurs, selon Le Parisien.

Une affaire qui avait fait du bruit

Son nom avait surtout marqué l’actualité en 2011, après la mort de Lee Zeitouni, une jeune Israélienne renversée à Tel-Aviv par Eric Robic. L’affaire avait provoqué des tensions diplomatiques entre la France et Israël. Eric Robic avait été condamné en 2013 à cinq ans de prison ferme à Paris.

Selon Le Parisien, la police judiciaire est désormais chargée de l’enquête. Les motivations de cette exécution restent inconnues à ce stade. Les enquêteurs vont exploiter les images de vidéosurveillance et les données téléphoniques, tout en auditionnant l’entourage de la victime pour tenter de comprendre s’il s’agit d’un règlement de comptes lié à ses activités passées ou récentes.



L’enquête ne fait que commencer.

