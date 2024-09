Le bancomat de la Raiffeisen après un braquage le jeudi 2 fevrier 2023 à Bière. Image: KEYSTONE

La France arrête des malfaiteurs qui auraient fait des ravages en Suisse

La police française a arrêté 13 auteurs présumés de vols de bancomat. La bande dont «le siège» est aux Pays-Bas, est soupçonnée d'avoir frappé dix fois en Suisse.

Kari Kälin / ch media

A Hagenbach, en Allemagne, des inconnus ont fait sauter plusieurs Bancomats avant de s'enfuir en France voisine. Quelques heures plus tard, la police française a arrêté les cinq malfrats à Strasbourg et découvert une bande de 13 individus qui, au cours des derniers mois, a probablement fait sauter des dizaines de bancomats en Allemagne, en France et en Suisse. Leur butin total s'élèverait à plusieurs centaines de milliers de francs.

Les arrestations remontent à vendredi dernier. Sept personnes ont été placées en détention provisoire et une doit se tenir à la disposition de la justice. Les auteurs présumés sont français, néerlandais et russes. Leur «siège social» se trouve aux Pays-Bas, a indiqué le parquet de Nancy chargé de la criminalité organisée.

Le ministère public de la Confédération (MPC) et la Police fédérale (Fedpol) ont également contribué au succès des recherches, comme le MPC l'a indiqué lundi matin. Les 13 personnes sont soupçonnées d'avoir fait exploser une dizaine de distributeurs de billets dans plusieurs cantons au cours des derniers mois. Toutefois, le MPC ne précise pas les lieux où ils ont sévi. Depuis le début de l'année, 29 Bancomats ont été pris pour cible en Suisse. C'est seulement trois de moins qu'en 2023.

Le 11 octobre 2022, un distributeur de billets a explosé à Egliswil, en Argovie.

Procédures pénales en cours

En collaboration avec les polices cantonales et Fedpol, le ministère public de la Confédération mène actuellement plusieurs procédures pénales en lien avec l'arrestation en France. Il veut maintenant clarifier le rôle exact des personnes arrêtées. L'arrestation de la bande de malfaiteurs est le résultat de longues enquêtes menées au-delà des frontières nationales.

«Il s'agit d'un phénomène international qui n'épargne pas la Suisse» MPC

Lors des braquages, les pièces propulsées par l'explosion peuvent blesser des personnes non impliquées. Souvent, les banques ne communiquent pas, «pour des raisons de sécurité», sur la manière dont elles s'arment contre ce fléau. En mai, les banques cantonales du Jura et de Neuchâtel ont annoncé des mesures drastiques. Après des attaques, elles ont rapidement fermé plusieurs bancomats situés pour la plupart en périphérie.