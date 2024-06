L'explosion du bancomat du Locle a tué leurs animaux

Refuge Reptiles-Reptilien

Créé en 2017 par Carlos Rodriguez, le refuge accueille environ une centaine d'animaux sur plus de 300 m. L'origine des reptiles est diverse. Certains sont placés suite à un décès de leur propriétaire, d'autres ont été abandonnés sur des lieux publics ou encore saisis par les services vétérinaires. Certains ont même été découverts par les gardes-frontières et transférés au refuge. Carlos Rodriguez et Sandrine Rodriguez s'occupent de la centaine de pensionnaires, ils sont soutenus essentiellement par des dons privés, mais aussi par la commune du Locle et la Protection suisse des animaux. Reptile-Reptiliens propose aussi des visites de classes et des formations pour les privés ou professionnels intéressés. Suite à l'attaque du bancomat du Locle et des conséquences sur la santé des animaux, le directeur du refuge a lancé son premier appel aux dons depuis la création du refuge.