ciel couvert
DE | FR
burger
International
Police

Un attentat a été déjoué samedi devant la Bank of America à Paris

A French Police car patrols in Paris, France, Thursday, Sept. 8, 2022. A French police officer is in custody after shooting to death a driver who failed to obey an order to stopin the southern French ...
La police a pu déjouer l'attaque à Paris.Image: AP

Un attentat a été déjoué samedi devant une banque à Paris

L'acte a pu être stoppé samedi dans la matinée. Un explosif liquide avait été déposé devant l'établissement bancaire.
28.03.2026, 15:0328.03.2026, 15:03

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi à Paris devant l'établissement bancaire américain Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

La Belgique commémore les dix ans des attentats de Bruxelles

Les faits se sont déroulés vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de la capitale française, devant les locaux de la Bank Of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement.

L'engin était composé d'un bidon de cinq litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources. L'enquête est confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Commentaire
Pour Donald Trump, la guerre n’est plus qu’un jeu vidéo

Selon plusieurs médias français, une deuxième personne aurait pris la fuite. (ats/blg/afp/belga)

L'actu internationale jour et nuit
Trump menace d’envahir le «joyau de la couronne de l’Iran»
Trump menace d’envahir le «joyau de la couronne de l’Iran»
de Jakob Hartung
On en sait plus sur la mort de Loana
On en sait plus sur la mort de Loana
Une sordide affaire de «viols virtuels» secoue l'Allemagne
Une sordide affaire de «viols virtuels» secoue l'Allemagne
de Alyssa Garcia
«Je vais me faire belle pour ma mort»: à 25 ans, elle va être euthanasiée
2
«Je vais me faire belle pour ma mort»: à 25 ans, elle va être euthanasiée
de Manuel Meyer, Madrid
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le pape Léon XIV en visite surprise à Monaco
Pour son premier déplacement en Europe de l’Ouest, le pape Léon XIV effectue une visite éclair en Monaco, une destination inattendue où les autorités espèrent mettre en avant la dimension spirituelle du pays au-delà de son image de luxe.
Le pape Léon XIV effectue samedi une visite éclair à Monaco. Ce choix est surprenant pour sa première visite en Europe de l'Ouest, la principauté catholique étant surtout connue pour ses casinos, son opulence, ses milliardaires et son immobilier aux prix vertigineux.
L’article