Les six passagers sont arrivés en Australie à bord de cet avion. Keystone

Hantavirus: six passagers du MV Hondius en quarantaine en Australie

Six passagers du MV Hondius, le navire au cœur d'un foyer de contamination à l'hantavirus, ont été placés en quarantaine en Australie.

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Six passagers du MV Hondius, le navire de croisière où s'est déclaré un foyer d'hantavirus, ont atterri vendredi sur une base militaire de l'ouest de l'Australie, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils doivent être placés en quarantaine.

Ces six personnes, quatre Australiens, un Britannique vivant en Australie et un Néo-Zélandais, dont les tests sont revenus négatifs avant leur embarquement, doivent être à nouveau testés, a dit le ministre australien de la santé Mark Butler.

Leur avion s'était envolé des Pays-Bas jeudi et toutes les personnes à bord devaient porter une tenue complète de protection. Les six personnes avaient été évacuées de l'archipel espagnol des Canaries vers les Pays-Bas, après l'annulation d'un vol direct pour l'Australie.

Une des quarantaines les plus strictes

Ils seront ensuite transférés vers un centre de quarantaine d'une capacité de 500 lits, spécialement aménagé pendant la pandémie de Covid-19 dans l'agglomération de Perth. «Ils y resteront au moins trois semaines», a déclaré M. Butler à la chaîne télévisée ABC, qui a évoqué «l'une des mesures de quarantaine les plus strictes au monde».

Le foyer d'hantavirus détecté sur le navire MV Hondius a fait trois morts, provoquant des inquiétudes quant à une potentielle propagation du virus. Le bateau de croisière avait quitté l'Argentine le 1er avril pour traverser l'océan Atlantique.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

L'Australie doit encore décider du protocole à suivre après les trois semaines d'isolement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise 42 jours d'isolement pour les cas contacts, ce qui équivaut à la période d'incubation potentielle. (sda/ats/afp)