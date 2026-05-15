ciel couvert
DE | FR
burger
International
Australie

Hantavirus: six passagers du MV Hondius en quarantaine en Australie

A jet carrying passengers from the hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius arrives at RAAF Base Pearce in Perth, Australia, from the Netherlands on Friday, May 15, 2026. (Aaron Bunch/AAP Image via ...
Les six passagers sont arrivés en Australie à bord de cet avion.Keystone

Hantavirus: six passagers du MV Hondius en quarantaine en Australie

Six passagers du MV Hondius, le navire au cœur d'un foyer de contamination à l'hantavirus, ont été placés en quarantaine en Australie.
15.05.2026, 08:2315.05.2026, 08:23

Six passagers du MV Hondius, le navire de croisière où s'est déclaré un foyer d'hantavirus, ont atterri vendredi sur une base militaire de l'ouest de l'Australie, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils doivent être placés en quarantaine.

Ces six personnes, quatre Australiens, un Britannique vivant en Australie et un Néo-Zélandais, dont les tests sont revenus négatifs avant leur embarquement, doivent être à nouveau testés, a dit le ministre australien de la santé Mark Butler.

L'OFSP réagit au hantavirus et évalue le risque de «pandémie mondiale»

Leur avion s'était envolé des Pays-Bas jeudi et toutes les personnes à bord devaient porter une tenue complète de protection. Les six personnes avaient été évacuées de l'archipel espagnol des Canaries vers les Pays-Bas, après l'annulation d'un vol direct pour l'Australie.

Une des quarantaines les plus strictes

Ils seront ensuite transférés vers un centre de quarantaine d'une capacité de 500 lits, spécialement aménagé pendant la pandémie de Covid-19 dans l'agglomération de Perth. «Ils y resteront au moins trois semaines», a déclaré M. Butler à la chaîne télévisée ABC, qui a évoqué «l'une des mesures de quarantaine les plus strictes au monde».

Le foyer d'hantavirus détecté sur le navire MV Hondius a fait trois morts, provoquant des inquiétudes quant à une potentielle propagation du virus. Le bateau de croisière avait quitté l'Argentine le 1er avril pour traverser l'océan Atlantique.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

L'Australie doit encore décider du protocole à suivre après les trois semaines d'isolement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise 42 jours d'isolement pour les cas contacts, ce qui équivaut à la période d'incubation potentielle. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Séoul organise un concours de sieste
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce que cachent les sourires de Xi et Trump à Pékin
Le président chinois a réservé un accueil cérémoniel à son homologue américain. Malgré cela, la Chine consent à peu de concessions sur les dossiers essentiels, notamment Taïwan.
Lorsque Donald Trump et Xi Jinping ont entamé leurs discussions dans la Grande Halle du Peuple, le contraste entre les deux hommes les plus puissants du monde apparaissait plus nettement que rarement. «Nous allons avoir un avenir fantastique», a lancé le président américain en improvisant, avant d’enchaîner une série de superlatifs:
L’article