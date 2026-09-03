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Quatre corps d'une même famille retrouvés en France

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Quatre cadavres d'une même famille découverts en France

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été retrouvés mortes en Haute-Saône mercredi soir. Il s'agirait d'un drame familial.
03.09.2026, 07:4803.09.2026, 08:22

Les corps de quatre personnes d'une même famille ont été découverts dans la commune de Gy, dans le département français de la Haute-Saône, a-t-on appris jeudi auprès d'une source officielle. Parmi les victimes figurent deux enfants de six et neuf ans

Les cadavres ont été découverts mercredi soir sur un terrain abritant des caravanes dans cette commune située près de Besançon, a précisé cette source, qui a requis l'anonymat, confirmant une information de L'Est républicain.

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«On a retrouvé quatre corps, dont ceux de deux garçons âgés de six et neuf ans hier soir vers 20h00», a déclaré la source. D'après le quotidien régional, le père de famille aurait tué ses proches à l'aide d'une arme à feu avant de retourner le fusil contre lui. La quatrième victime serait sa belle-mère.

«Il s'agit d'un couple en instance de divorce, qui était en train de construire une maison», selon la source officielle, précisant que le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage. Un des corps a été retrouvé à bord d'un véhicule utilitaire et les trois autres dans un mobil-home, selon L'Est républicain.

Le maire de la commune d'un millier d'habitants s'est rendu sur les lieux avant de réunir un conseil municipal extraordinaire. Sollicité, le parquet de Vesoul n'avait pas répondu jeudi matin aux questions de l'AFP. (jzs/ats/afp)

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