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Le Vietnam entérine ses nouveaux dirigeants

epa12871141 General Secretary of the Communist Party of Vietnam To Lam arrives for the opening ceremony of the first session of the National Assembly&#039;s 16th tenure at the National Assembly in Han ...
Le Parlement vietnamien a réélu lundi son président Tran Thanh Man pour un second mandat.Keystone

Le Vietnam entérine ses nouveaux dirigeants

Réunis en session, les députés vietnamiens ont réélu Tran Thanh Man et doivent encore valider les principaux dirigeants de l’État, avec To Lam favori pour concentrer les plus hautes fonctions.
06.04.2026, 13:0606.04.2026, 13:06

Le Parlement vietnamien a réélu lundi son président Tran Thanh Man pour un second mandat. Réunis en session, les députés doivent aussi confirmer la nomination des principaux dirigeants de l’État, dont le futur Premier ministre choisi par le Parti communiste.

A la tête du Vietnam depuis moins de deux ans, To Lam a été reconduit sans surprise dans ses fonctions de secrétaire général lors du congrès, mais le parti n'a pas annoncé publiquement les autres principaux piliers de la structure de direction collective du Vietnam.

To Lam est largement pressenti pour devenir également président, unifiant ainsi la direction du parti et de l'Etat, à l'instar de ce qu'a fait le président Xi Jinping en Chine.

Il serait ainsi la première personne à avoir obtenu les deux postes les plus élevés lors d'un congrès du parti, plutôt que de prendre la relève à la suite du décès d'un titulaire.

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Dans un discours à l'assemblée nationale il a appelé les députés à adopter «une approche tournée vers le développement» et à accélérer le processus de décision en éliminant «les goulets d'étranglement». Il exhorte:

«Un pays qui applique des réformes stratégiques de manière proactive, qui réforme promptement ses institutions, libère sa créativité, mobilise les ressources de toute sa population et saisit les nouvelles opportunités va grandir et se développer»
To Lam

L'Assemblée nationale vietnamienne, qui compte 500 sièges, sert principalement à ratifier les décisions prises par le parti au pouvoir, même si elle modifie parfois les projets de loi.

Ses membres ont été élus le mois dernier lors d'un scrutin qui a vu le Parti communiste remporter près de 97% des sièges. Ils doivent confirmer les dirigeants désignés en janvier par les hauts cadres du parti lors du congrès organisé tous les cinq ans. (tib/ats)

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