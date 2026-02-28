Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
La construction du stade Trong-Dong a débuté dans la capitale vietnamienne, Hanoi. Ce gigantesque stade pourra accueillir jusqu'à 135 000 spectateurs, ce qui en fera le plus grand au monde. Un complexe sportif olympique sera également aménagé autour du stade.
Le design du stade se distingue par son inspiration tirée du célèbre tambour Dong Son, un symbole culturel majeur du Vietnam. Selon les médias, les travaux de construction ont déjà commencé et devraient être achevés d'ici août 2028. Cependant, la réalisation complète du système de transport et du complexe sportif olympique prendra plus de temps, avec 2035 comme date cible pour leur achèvement.
Ce projet gigantesque est financé par le conglomérat vietnamien Vingroup. Son président, Pham Nhat Vuong, est la personne la plus riche du Vietnam, avec une fortune estimée à 26,1 milliards de dollars.
Le gigantesque stade Trong-Dong sera équipé d'une technologie permettant de remplacer la pelouse en seulement six à dix heures et disposera d'un système de surveillance de sécurité moderne. Le Vietnam ambitionne d'accueillir à l'avenir des événements de grande envergure, tels qu'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques.
Le plus grand stade du monde, actuellement, est situé à Ahmedabad, en Inde. Mais le Narendra-Modi-Stadium, qui peut accueillir 132 000 personnes, est uniquement réservé au cricket.
En Corée du Nord, le Stade du Premier-Mai détient le titre de plus grande enceinte polyvalente, pouvant accueillir 114 000 spectateurs. Il est utilisé pour le football et l'athlétisme. Pour la Coupe du Monde de football 2030, le Maroc prévoit de construire le Stade Hassan II, qui pourra accueillir 115 000 personnes.
