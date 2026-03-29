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Kim Jong Un supervise un nouvel essai de moteur pour missile stratégique

Kim Jong Un supervise un nouvel essai de moteur pour missile stratégique

La Corée du Nord a testé un moteur à combustible solide destiné à ses futurs missiles intercontinentaux, en présence de Kim Jong Un.
29.03.2026, 08:4629.03.2026, 08:46
epa12835186 A photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) shows shows North Korean leader Kim Jong Un (2-L) and his daughter Kim Ju Ae (L) visiting the Pyongyang Training Base No. ...
Une photo publiée par l'agence de presse officielle coréenne KCNA montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (2e à gauche) et sa fille Kim Ju Ae (à gauche) en visite à la base d'entraînement n° 60.Keystone

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à un nouvel essai d'un moteur de missile à combustible solide dans le cadre du développement de l'arsenal stratégique du pays, a annoncé dimanche l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA.

Les moteurs à propergol solide offrent un haut pouvoir propulsif et permettent d'accélérer la procédure de lancement.

Selon des experts, ce moteur est destiné à équiper les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Hwasong-20 dévoilés en octobre et ambitionnant de pouvoir atteindre les Etats-Unis.

L'essai marque «la détermination (de Pyongyang) à se doter de missiles capables d'atteindre des cibles partout dans le monde», relève l'analyste Hong Min, de l'Institut sud-coréen pour la réunification nationale.

La Corée du Nord tire une dizaine de missile balistiques

L'essai, dont la date et le lieu n'ont pas été précisés, s'inscrit dans l'«objectif majeur de la modernisation des moyens de frappe stratégiques», a précisé KCNA, selon qui le moteur est fabriqué dans un matériau composite à base de fibre de carbone.

Selon cette source, Kim Jong Un a déclaré, en supervisant l'essai, que les capacités de défense de la Corée du Nord étaient entrées «dans une phase importante de changement».

Les programmes nucléaires et de missiles nord-coréens font l'objet de lourdes sanctions des Nations unies. Pyongyang les justifie par les menaces dont il se dit l'objet de la part des Etats-Unis et de leurs alliés, dont la Corée du Sud.

Un précédent essai d'un tel type de moteur avait eu lieu début septembre 2025. (dal/ats/afp)

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