Les centristes en tête à la sortie des urnes aux Pays-Bas

Les électeurs néerlandais semblent avoir boudé Geert Wilders au profit d'un parti centriste. Ce sont les conclusions des sondages de sortie des urnes, après des élections anticipées suivies de près en Europe.

Le parti centriste D66 de Rob Jetten devrait remporter 27 sièges sur 150 au Parlement néerlandais, devançant Geert Wilders et son parti d'extrême droite PVV qui en obtiendrait 25, d'après le sondage Ipsos, publié mercredi.

Aux Pays-Bas, les sondages de sortie des urnes reflètent généralement assez bien la composition du Parlement, mais la répartition des sièges pourrait évoluer au fur et à mesure du dépouillement.

Le parti libéral de centre-droit VVD devrait remporter 23 sièges, l'alliance de gauche Verts/Travaillistes devrait en obtenir 20. Si ce résultat est confirmé, il placerait le pro-européen Rob Jetten, 38 ans, en position pour devenir Premier ministre.

Rob Jetten était monté en flèche ces derniers jours dans les sondages grâce à un message optimiste et une forte présence médiatique.

«Je veux ramener les Pays-Bas au coeur de l'Europe car sans coopération européenne, nous ne sommes nulle part» Rob Jetten

Wilders pas premier ministre

Les élections aux Pays-Bas étaient suivies de près en Europe car elles devaient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout dans le continent, notamment Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Si les résultats des sondages de sortie des urnes sont exacts, le PVV perd 12 sièges par rapport à son succès électoral retentissant de 2023. Quel que soit le résultat définitif, Geert Wilders ne sera a priori pas Premier ministre, les principaux autres partis ayant exclu pour l'instant toute nouvelle collaboration avec lui, le jugeant peu fiable ou ses opinions trop peu acceptables.

Geert Wilders a lui-même déclenché les élections anticipées en torpillant le gouvernement sortant après un différend sur l'immigration, retirant le PVV d'une fragile coalition quadripartite.

«Les électeurs se sont exprimés. Nous espérions un autre résultat mais nous sommes restés fidèles à nous-mêmes» Geert Wilders

Longue période de négociations

Une fois le résultat définitif connu, une longue période de négociations s'ouvrira entre les partis pour déterminer qui souhaite collaborer avec qui, un processus qui pourrait prendre des mois. Aux Pays-Bas, le système politique est tellement fragmenté qu'aucun parti ne peut obtenir les 76 sièges nécessaires pour gouverner seul. Le consensus et les coalitions sont donc essentiels.

«Il faudra certainement du temps aux Pays-Bas pour retrouver la stabilité et former une nouvelle coalition», a observé Sarah de Lange, professeure de sciences politiques à l'université de Leyde.

«Les partis sont idéologiquement très différents, ce qui rendra les compromis très difficiles» Sarah de Lange

La campagne s'est principalement jouée autour de l'immigration et de la crise du logement, qui touche surtout les jeunes de ce pays densément peuplé.

