averses éparses12°
DE | FR
burger
International
Politique

Wes Streeting démissionne et menace l'avenir de Keir Starmer

Wes Streeting démissionne et menace l'avenir de Keir Starmer

Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, a démissionné en critiquant le leadership de Keir Starmer, exacerbant la pression sur le Premier ministre après des résultats électoraux désastreux pour le Labour.
14.05.2026, 15:4814.05.2026, 15:48
FILE - Britain&#039;s then Heath Secretary Wes Streeting gestures as he speaks during the annual Labour Party conference in Liverpool, England, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Jon Super, File) Brit ...
Wes StreetingKeystone

Le ministre britannique de la Santé ,Wes Streeting, pressenti comme concurrent de Keir Starmer à la direction du parti travailliste et à Downing Street, a annoncé jeudi sa démission du gouvernement. Ce départ fait grandir la menace sur l'avenir du Premier ministre.

Depuis plusieurs jours, le chef du gouvernement lutte pour sa survie après des élections locales aux résultats désastreux pour le Labour, à la suite de nombreuses polémiques qui l'avaient déjà fragilisé. Dans sa lettre de démission au ton très critique adressée à Keir Starmer, Wes Streeting, qui représente l'aile droite du parti travailliste, dit avoir:

«Perdu confiance dans son leadership»
«Il est désormais clair que vous ne mènerez pas le Labour aux prochaines élections législatives, prévues en 2029, et là où nous avons besoin de vision, il y a un vide.»

Wes Streeting plaide ensuite en faveur d'un «débat qui doit être large, et s'appuyer sur le meilleur éventail possible de candidats» pour assurer l'avenir du parti au pouvoir. Il n'a cependant pas acté son intention de briguer la direction du Labour, et d'ainsi tenter de détrôner lui-même Keir Starmer.

La pression sur le dirigeant travailliste est montée d'un cran en début de semaine lorsque quatre secrétaires d'Etat ont démissionné, et que 86 députés de son parti – sur un total de 403 – l'ont appelé à la démission.

Ancienne numéro 2 dans l'arène

Et pour corser le tout, une autre figure travailliste est revenue jeudi dans le jeu: Angela Rayner, ancienne numéro 2 de Keir Starmer. Populaire à la gauche du parti, elle a annoncé jeudi avoir été «blanchie de tout acte répréhensible» dans une affaire fiscale qui avait mené à sa démission en septembre.

Starmer prépare sa riposte après la défaite électorale du Labour

L'ex-vice-Première ministre de 46 ans avait admis avoir sous-payé un impôt en achetant son logement, et été reconnue coupable d'avoir enfreint le code ministériel.

L'administration fiscale britannique l'a toutefois «exonérée de l'accusation» selon laquelle elle aurait «délibérément cherché à (se) soustraire à l'impôt», a-t-elle déclaré jeudi sur X.

Manoeuvres

Interrogée sur une potentielle candidature, Angela Rayner a écarté la possibilité d'ouvrir elle-même les hostilités: «j'ai été claire sur le fait que je n'allais pas défier le Premier ministre», a-t-elle déclaré au journal The Guardian, affirmant toutefois que Starmer devait «réfléchir» à l'éventualité de se retirer.

Elle a toutefois fait part de sa volonté de «jouer (son) rôle», laissant entendre qu'elle pourrait rejoindre la course si un autre responsable travailliste se lançait.

«Ce que nous faisons ne fonctionne pas, et il faut que cela change»

Elle avait concédé ça dimanche après l'échec cuisant du Labour aux élections locales.

Selon les règles du parti, tout candidat devrait obtenir le soutien de 81 députés travaillistes, soit 20% des effectifs du Labour au Parlement, pour déclencher une élection interne. (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Au Royaume-Uni, des couples s'affrontent lors de la course du portage d'épousee 916
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi la Première ministre lettone démissionne
Evika Silina a annoncé sa démission de la fonction de Première ministre lettone, après avoir perdu le soutien d'un parti clé de sa coalition et face à un vote de défiance imminent.
La première ministre lettone Evika Silina a annoncé sa démission jeudi, privée du soutien d'un parti pivot de sa coalition après avoir contraint au départ son ministre de la Défense, tenu responsable de l'incapacité de l'Etat balte à empêcher l'intrusion de drones.
L’article