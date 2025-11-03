Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France

Le ministre de l’Economie prévient le géant chinois qu’une nouvelle vente d’objets pédopornographiques entraînerait une interdiction du marché français.

Shein visé par une enquête en France, Roland Lescure hausse le ton Image: watson avec agences

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a indiqué lundi qu'il demanderait l'interdiction d'accès de Shein en France s'il vendait à nouveau des poupées sexuelles à caracère pédopornographique, que le géant asiatique de l'e-commerce a assuré avoir retirées de sa plateforme de vente.

«Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français», a déclaré Roland Lescure sur BFMTV et RMC. «Ces objets horribles, ils sont illégaux» et «il y aura une enquête judiciaire», a-t-il indiqué. (jah/ats)