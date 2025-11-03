bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Politique

Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France

Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France

Le ministre de l’Economie prévient le géant chinois qu’une nouvelle vente d’objets pédopornographiques entraînerait une interdiction du marché français.
03.11.2025, 11:2203.11.2025, 11:22
Shein risque l’interdiction en France.
Shein visé par une enquête en France, Roland Lescure hausse le tonImage: watson avec agences

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a indiqué lundi qu'il demanderait l'interdiction d'accès de Shein en France s'il vendait à nouveau des poupées sexuelles à caracère pédopornographique, que le géant asiatique de l'e-commerce a assuré avoir retirées de sa plateforme de vente.

«Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français», a déclaré Roland Lescure sur BFMTV et RMC. «Ces objets horribles, ils sont illégaux» et «il y aura une enquête judiciaire», a-t-il indiqué. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
2
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington
Thèmes
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
Sur fond de guerre en Ukraine, l'ambiance à bord du Yantar est particulièrement pesante. Ce train relie la Russie à son exclave de Kaliningrad, mais doit, pour ce faire, traverser une partie de la Lituanie, membre de l'UE.
«On ferme tout! Plus de toilettes!», s'époumone Olga, la contrôleuse. Une demi-heure avant d'arriver en Lituanie, le train qui relie Moscou à l'enclave russe de Kaliningrad est hermétiquement fermé pour éviter que les passagers ne «s'évanouissent dans la nature».
L’article