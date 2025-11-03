Samia Suluhu Hassan réélue présidente de la Tanzanie dans un climat de tensions. Image: POOL

Samia Suluhu Hassan reste présidente d’une Tanzanie en crise

L’opposition évoque des centaines de morts et une élection sans transparence. La cheffe d’Etat conserve pourtant le pouvoir.

Samia Suluhu Hassan a été investie présidente de la Tanzanie, a montré lundi la télévision d'Etat, malgré les violences électorales ayant fait des centaines de morts selon l'opposition et un scrutin critiqué pour son absence de transparence.

«Moi, Samia Suluhu Hassa, jure que je remplirai mes fonctions de présidente de la République (...) avec diligence et un coeur sincère», a affirmé la cheffe de l'Etat, qui portait un voile rouge et un long vêtement noir. Elle avait été promue à la tête de la Tanzanie à la mort de John Magufuli en 2021, et est accusée de mener une sévère répression, après avoir assoupli au début les restrictions instaurées par son prédécesseur. (jah/afp)