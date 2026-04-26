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Comment le gala de la presse à Washington a tourné au chaos

Attendees embrace inside the ballroom after shots were reportedly fired during the White House Correspondents&#039; dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. Shots were all ...
Le réconfort après les coups de feu.Image: AFP

«A terre!» Comment le gala de la presse à Washington a tourné au chaos

Une tentative d’intrusion armée a semé la panique lors du gala des correspondants à Washington, forçant l’évacuation de Donald Trump et des invités. Récit d'une folle nuit.
26.04.2026, 08:2026.04.2026, 08:20
Aurélia END et Danny KEMP / afp

Smoking et coups de feu: samedi, le grand gala annuel de la presse à Washington, en présence de Donald Trump, a basculé quand un homme armé a tenté d'en forcer l'entrée.

«A terre! A terre!»

Des centaines de journalistes, ministres, diplomates et personnalité du tout-Washington, qui la minute d'avant devisaient poliment autour d'une assiette de salade et de verres de vin, s'accroupissent ou s'allongent à terre.

Une grande agitation se fait entendre à l'extérieur de la gigantesque salle de réception de l'hôtel Hilton à Washington. Assis à la table d'honneur, sur une estrade surélevée, le président américain reste d'abord sans réaction.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Puis des agents du service de sécurité lourdement armés évacuent le milliardaire de 79 ans, tout comme les autres hauts responsables présents: le vice-président JD Vance, la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, et plusieurs ministres.

La musique d'ambiance s'arrête dans la salle, baignée dans une lumière bleutée et tamisée qui ajoute à l'ambiance irréelle du moment. Des membres du Secret service, l'agence de protection des personnalités, se campent, armes dégainées, sur l'estrade désertée, sous une grande banderole «Association des correspondants à la Maison Blanche».

Hélicoptère et gyrophares

Très vite, la nouvelle que des coups de feu ont été tirés se propage.

Elle est confirmée à un groupe de journalistes, dont ceux de l'AFP, par Mehmet Oz, patron du programme public d'assurance-santé, alors qu'il est lui-même escorté vers la sortie par les forces de l'ordre.

A screen grab taken from a video filmed by an AFP reporter shows an armed agent climbing over chairs as they move to the stage after loud bangs were heard during the White House Correspondents&#039; d ...
Le Secret Service en pleine action.Image: AFP

Pendant de longues minutes, les invités, repoussés par les forces de l'ordre au rez-de-chaussée de l'hôtel, restent interdits, pendus à leur téléphone portable, dans l'attende de nouvelles du président. Jusqu'à ce que celui-ci se dise sain et sauf sur son réseau Truth Social.

Donald Trump laisse d'abord entendre que la soirée, à laquelle il assistait pour la première fois en tant que président, pourrait reprendre. Puis annonce qu'elle est bel et bien annulée, mais qu'il donnera une conférence de presse à la Maison Blanche.

Donald Trump a partagé des images de vidéosurveillance

Vidéo: watson

Une partie des journalistes se rue hors de l'hôtel, celui-là même où le président Ronald Reagan avait été victime d'une tentative d'assassinat en 1981, direction le palais présidentiel. Ils et elles se fraient un passage au milieu des voitures de police tous gyrophares allumés et des forces de l'ordre, tandis qu'un hélicoptère gronde au-dessus du quartier.

«Nous la referons»

Deux heures après l'incident, c'est devant une assemblée de reporters en robe longue et noeud papillon que se présente le président américain, lui-même en smoking.Il parle d'un «assassin en puissance», qui avait l'intention de «tuer» et donne des détails: un attaquant armé a tenté de forcer le dispositif de sécurité à l'entrée de la salle et a été arrêté.

US President Donald Trump speaks during a press briefing in the Brady Briefing Room at the White House in Washington, DC, shortly after a shooting incident at the White House Correspondents� Dinner on ...
La conférence de presse.Image: AFP

Donald Trump indique aussi qu'un membre des forces de l'ordre s'est fait tirer dessus. «C'est une soirée un peu différente de ce que nous attendions, mais nous la referons», promet le milliardaire. Pendant tout son premier mandat et l'an dernier, Donald Trump s'est tenu à l'écart de ce gala, conçu comme une célébration de la liberté de la presse auquel ont assisté tous ses prédécesseurs depuis les années 1920.

Depuis son retour au pouvoir, il n'a eu de cesse d'attaquer les médias. Mais samedi soir au moins, le dirigeant républicain a prononcé une sorte de trêve. Il a dit depuis le podium de la salle de presse de la Maison Blanche:

«Je veux aussi remercier la presse, les médias, vous avez été très responsables dans votre couverture.»
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